Warum Klein- und Mittelstädte beim Einkaufen im Trend liegen!

Eine aktuelle Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag des Handelsverbandes Deutschland (HDE) zeigt, dass viele Verbraucher in Deutschland ihre Einkäufe bevorzugt in Klein- und Mittelstädten erledigen. Diese Städte, insbesondere solche mit weniger als 100.000 Einwohnern, bieten kurze Fußwege, eine angenehme Atmosphäre und Übersichtlichkeit, was sie für Käufer attraktiv macht. Mittelstädte, die mehr als 20.000 Einwohner haben, punkten zudem mit einem vielfältigen Angebot an Geschäften und Gastronomie. HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth äußert sich optimistisch über die Ergebnisse der Umfrage, die seiner Meinung nach positiver ausfallen als erwartet. Dennoch bleibt die Situation im stationären Handel angespannt, da dieser weiterhin unter einer schweren Krise leidet.

Die Kauflaune der Verbraucher bleibt schwach, obwohl die Verunsicherung aufgrund der Krisen leicht zurückgegangen ist. Eine Studie des Kölner Handelsforschungsinstituts IFH zeigt, dass der Anteil der Verbraucher, die beim Bummeln häufig etwas kaufen, von 46 auf 42 Prozent gesunken ist. Viele Kunden empfinden das Einkaufen in Innenstädten als langweilig, da sie oft die gleichen Anbieter antreffen. Die Branche leidet unter Fachkräftemangel und Insolvenzen bekannter Filialisten, was zu einem Rückgang von etwa 46.000 Geschäften seit 2020 geführt hat. Zudem gibt es in vielen Städten hohe Leerstandsquoten in den Fußgängerzonen.

Die Kaufzurückhaltung der Verbraucher ist weiterhin ein großes Problem. Trotz rückläufiger Inflation achten die Käufer stark auf Preise und Angebote. Die Umsätze im deutschen Einzelhandel sind im ersten Quartal 2024 nur um 0,1 Prozent gestiegen, was die düstere Lage der Branche unterstreicht. Der Handelsverband prognostiziert für 2024 lediglich ein inflationsbereinigtes Umsatzplus von einem Prozent, und viele Einzelhändler blicken pessimistisch in die Zukunft.

Die Tendenz zu Onlinekäufen nimmt zu, während der stationäre Handel in allen Warengruppen an Bedeutung verliert. Verbraucher schätzen zwar die Vorteile des stationären Handels, wie das Ausprobieren und Mitnehmen von Produkten, doch die Attraktivität der Innenstädte leidet unter der Monotonie des Angebots. Experten betonen, dass die Erreichbarkeit in Klein- und Mittelstädten für die älter werdende Gesellschaft zunehmend wichtig wird, was diesen Städten einen Wettbewerbsvorteil verschaffen könnte.

