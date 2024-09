Rolf Hauschildt plant Übernahmeangebot für Albis Leasing AG – Details hier!

Rolf Hauschildt hält bereits 6.301.855 Aktien der Albis Leasing AG, was etwa 29,73 % des Grundkapitals und der Stimmrechte der Gesellschaft entspricht. Das Übernahmeangebot wird voraussichtlich unter der Bedingung stehen, dass die BaFin keine Einwände gegen die Erhöhung seiner Beteiligung erhebt. Die genauen Bedingungen des Angebots werden in der Angebotsunterlage festgehalten, die auf der Website des Bieters veröffentlicht wird.

Am 16. September 2024 gab Rolf Hauschildt bekannt, dass er ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für die Aktien der Albis Leasing AG unterbreiten möchte. Die Zielgesellschaft, die ihren Sitz in Hamburg hat, ist im Handelsregister unter der Nummer HRB 73071 eingetragen und ihre Aktien sind unter der ISIN DE0006569403 gelistet. Der Bieter plant, den Aktionären der Albis Leasing AG eine Gegenleistung von 2,60 Euro pro Aktie in bar anzubieten. Der endgültige Angebotspreis sowie weitere Bedingungen werden in der Angebotsunterlage, die nach Genehmigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlicht wird, detailliert beschrieben.

Die Albis Leasing AG ist seit über 35 Jahren im Leasingmarkt tätig und bietet banken- und herstellerunabhängige Finanzierungslösungen für Kleinunternehmer und Mittelständler in Deutschland an. Das Unternehmen hat sich als kompetenter Partner für Händler und Hersteller etabliert und bietet umfassende Beratung in den Bereichen Leasing, Mietkauf und E-Commerce-Lösungen. Mit rund 100 Mitarbeitern hat die Albis Leasing AG in der Vergangenheit zahlreiche Innovationen in der Branche eingeführt, darunter ein digitales Leasingportal zur effizienten Abwicklung von Leasinggeschäften.

Nach der Veröffentlichung der Angebotsunterlage werden Vorstand und Aufsichtsrat der Albis Leasing AG eine Stellungnahme zu dem Übernahmeangebot abgeben. Diese Stellungnahme wird für die Aktionäre von Bedeutung sein, um die Vor- und Nachteile des Angebots abzuwägen. Die Entscheidung von Rolf Hauschildt, ein Übernahmeangebot zu unterbreiten, könnte signifikante Auswirkungen auf die Unternehmensstruktur und die zukünftige Ausrichtung der Albis Leasing AG haben.

Insgesamt stellt das Übernahmeangebot einen wichtigen Schritt in der Unternehmenslandschaft dar und könnte sowohl für die Aktionäre der Albis Leasing AG als auch für den Bieter strategische Vorteile mit sich bringen.

Die ALBIS Leasing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,73 % und einem Kurs von 2,76EUR auf Lang & Schwarz (19. September 2024, 07:43 Uhr) gehandelt.