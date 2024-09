Übernahmeangebot: Haron Holding will DFV für 6,60 Euro pro Aktie kaufen! Am 17. September 2024 gab die Haron Holding S.A. bekannt, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für die Aktien der DFV Deutsche Familienversicherung AG (DFV) abzugeben. Die Haron Holding, mit Sitz in Luxemburg, plant, den Aktionären der DFV …