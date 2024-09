Goldpreis erreicht Rekordhoch: Zinssenkungen und Krisen treiben Nachfrage!

Am Montag setzte die Rekordjagd am Goldmarkt fort, angetrieben von der Aussicht auf sinkende Zinsen in den USA. Der Preis für eine Feinunze Gold erreichte an der Londoner Börse mit 2.589,64 US-Dollar ein Allzeithoch. Auch in Euro stieg der Preis auf 2.334,80 Euro je Unze. Bereits in den vorangegangenen Handelstagen hatte der Goldpreis Rekordstände erreicht, was vor allem auf die Erwartungen einer Leitzinssenkung durch die US-Notenbank Fed zurückzuführen ist. Diese wird für Mittwoch erwartet und könnte die erste Zinssenkung seit der Inflationswelle darstellen.

Die schwachen Wirtschaftsdaten aus den USA haben die Spekulation auf eine Zinssenkung verstärkt, was dem Goldpreis zusätzlichen Auftrieb verlieh. Da Gold keine Zinsen abwirft, wird es bei fallenden Zinsen attraktiver im Vergleich zu Staatsanleihen. In der letzten Woche stieg der Goldpreis um fast vier Prozent. Gleichzeitig verlor der US-Dollar an Wert, was das Edelmetall auf dem Weltmarkt günstiger machte und die Nachfrage ankurbelte.