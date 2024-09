JOST Werke SE übernimmt Hyva: Strategischer Schritt für Wachstum und Innovation!

Die JOST Werke SE, ein führender Hersteller von sicherheitsrelevanten Systemen für die Nutzfahrzeugindustrie, hat eine Exklusivitätsvereinbarung zur Übernahme von Hyva III B.V. unterzeichnet. Diese Vereinbarung wurde am 16. September 2024 bekannt gegeben und zielt darauf ab, alle Anteile an Hyva, einem globalen Marktführer im Bereich Hydrauliklösungen mit einem Marktanteil von über 40 % bei Frontkippzylindern, zu erwerben. Hyva, gegründet 1979 und mit Hauptsitz in den Niederlanden, bedient zahlreiche Branchen, darunter Transport, Landwirtschaft, Bau und Umwelt, und verfügt über 14 Produktionsstandorte weltweit.

JOST erwartet, dass die endgültige Vereinbarung im vierten Quartal 2024 unterzeichnet wird. Die Übernahme wird als strategischer Schritt betrachtet, um das Produktportfolio von JOST erheblich zu erweitern und die Marktposition als Zulieferer in der Nutzfahrzeugindustrie zu stärken. JOST plant, die Transaktion durch eine Kombination aus Barmitteln und Fremdkapital zu finanzieren, ohne eine Eigenkapitalerhöhung in Betracht zu ziehen.