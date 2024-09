Zinsentscheidungen der Fed: Märkte in Aufruhr – Was Anleger jetzt wissen müssen! Am Mittwoch, vor der mit Spannung erwarteten Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed, gaben die Kurse deutscher Staatsanleihen nach. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,34 Prozent auf 134,30 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen bei 2,19 …