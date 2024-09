Bremer Stahlwerk: Revolution durch Wasserstoff – Zukunft der Industrie im Fokus!

Der Umbau des Bremer Stahlwerks, der von ArcelorMittal initiiert wird, hat weitreichende Auswirkungen auf die Produktionsprozesse und die Belegschaft. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) wird am Dienstag das Werk besuchen, um sich über die geplanten Veränderungen zu informieren. Ziel des Umbaus ist die Umstellung auf eine klimafreundliche Stahlproduktion unter Verwendung von Wasserstoff, was als entscheidender Schritt in Richtung „grüner Stahl“ gilt.

Das Stahlwerk in Bremen steht vor dem größten Umbau seit seiner Gründung. Die geplanten Änderungen umfassen die Einführung einer Direktreduktionsanlage und eines Elektrolichtbogenofens, die beide perspektivisch mit grünem Wasserstoff betrieben werden sollen. Diese Maßnahmen sind Teil eines umfassenden Plans, der auch den Ersatz eines Hochofens in Bremen sowie eines weiteren in Eisenhüttenstadt bis 2030 vorsieht. Die Gesamtkosten für den Umbau belaufen sich auf etwa 2,5 Milliarden Euro, wobei das Bundeswirtschaftsministerium und das Land Bremen das Vorhaben mit rund 1,3 Milliarden Euro unterstützen.