Meta kämpft gegen russische Propaganda: Neue Maßnahmen für Teenager-Schutz!

Die US-Regierung hat RT vorgeworfen, sich in die souveränen Angelegenheiten anderer Länder einzumischen und verdeckte Einflussoperationen durchzuführen, die in Zusammenarbeit mit dem russischen Militär stattfinden. Außenminister Antony Blinken hat die Behauptung aufgestellt, dass Russland auch in den US-Präsidentschaftswahlkampf eingreift, was zu neuen Sanktionen gegen mehrere Personen und Organisationen, einschließlich Vertretern von RT, geführt hat. Meta hatte bereits nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine im Februar 2022 Maßnahmen gegen russische Staatsmedien ergriffen und sieht Russland als die größte Quelle für verdeckte Einflussoperationen.

In den letzten Wochen hat der Facebook-Konzern Meta bedeutende Maßnahmen ergriffen, um die Verbreitung russischer Staatspropaganda über Plattformen wie RT (ehemals Russia Today) zu unterbinden. Diese Entscheidung fällt nur sieben Wochen vor der US-Präsidentenwahl und ist Teil einer umfassenderen Strategie, um Desinformation und Einflussnahme durch ausländische Akteure zu bekämpfen. Meta hat angekündigt, RT und mehrere verbundene Organisationen weltweit aus seinen Apps, zu denen auch Instagram, WhatsApp und Threads gehören, zu verbannen. In der Europäischen Union ist RT bereits seit Frühjahr 2022 aufgrund von Desinformationskampagnen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt gesperrt.

Parallel dazu hat Meta auch neue Funktionen für Eltern von Teenagern auf Instagram eingeführt, um deren Nutzung der Plattform besser zu kontrollieren. Jugendliche werden künftig automatisch in "Teen-Konten" eingestuft, was bedeutet, dass ihre Interaktionen und Sichtbarkeit eingeschränkt werden. Eltern können nun überprüfen, mit wem ihre Kinder in den letzten sieben Tagen gechattet haben, jedoch nicht den Inhalt der Nachrichten einsehen. Zudem können sie Zeitlimits für die Nutzung der App festlegen und einen Nachtmodus aktivieren, der zwischen 22:00 und 7:00 Uhr Benachrichtigungen stumm schaltet.

Meta plant, diese neuen Funktionen zunächst in den USA, Großbritannien, Kanada und Australien einzuführen, bevor sie bis Ende des Jahres in der EU und im kommenden Jahr weltweit ausgerollt werden. Um sicherzustellen, dass Jugendliche nicht fälschlicherweise als Erwachsene eingestuft werden, setzt Meta Künstliche Intelligenz ein, um verdächtige Profile zu identifizieren. Diese Maßnahmen sollen das Vertrauen der Eltern in die Sicherheit ihrer Kinder auf sozialen Medien stärken und eine breitere Diskussion über den Schutz junger Nutzer anstoßen.

