Desert Gold Ventures: Kaufempfehlung mit hohem Potenzial bis 2025!

**Zusammenfassung der Research-Studie zu Desert Gold Ventures Inc. von GBC AG**

Die GBC AG hat eine Research-Studie zu Desert Gold Ventures Inc. veröffentlicht, die eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 0,29 EUR bis zum 31. Dezember 2025 ausgibt. CEO Jared Scharf erläutert in einem Interview die strategische Position des Unternehmens im malischen Bergbausektor, der durch jüngste Genehmigungen der Regierung für große Akteure wie Allied Gold und B2Gold optimistisch gestimmt ist. Diese Entwicklungen schaffen einen positiven Rahmen für Bergbauunternehmen und Investoren in Mali, die zuvor übermäßig pessimistisch waren.

Desert Gold Ventures hat seit 2011 seine Landposition in Mali ausgebaut und sieht sich nun in einer günstigen Lage, um von der Normalisierung des Bergbausektors und steigenden Goldpreisen zu profitieren. Scharf hebt hervor, dass die Nähe zu großen Bergbauunternehmen wie Barrick Gold und B2Gold Desert Gold zu einem attraktiven Übernahmekandidaten macht. Das Unternehmen plant, seine Ressourcenbasis durch ein umfangreiches Bohrprogramm von 30.000 Metern im Jahr 2024 zu erweitern.