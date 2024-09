Konsolidierung gestartet

Nachdem der mehrmonatige Abwärtstrend zwischen den Kursmarken von 32,49 und 26,44 US-Dollar erfolgreich Anfang September beendet werden konnte, ist beim Silber-Future ein Kaufsignal mittelfristiger Natur zustande gekommen. Ein erstes Ziel wurde im Bereich um 31,00 US-Dollar ausgerufen, was das Edelmetall mit Leichtigkeit abgearbeitet hat. Seit zwei Tagen allerdings sind die Notierungen rückläufig, was auf einen gesunden Pullback zurück auf das Ausbruchsniveau vermuten lässt.

Kurzzeitig sollten sich Investoren auf weiter fallende Notierungen vorbereiten, zunächst in den Bereich um 30,18 US-Dollar und darunter in der Spitze auf 29,45 US-Dollar. Letzteres Niveau würde exakt dem Ausbruchslevel entsprechen, wo bei einer sich abzeichnenden Stabilisierung ein entsprechendes Long-Investment mit Zielen an den aktuellen Jahreshochs von 32,49 US-Dollar aufgebaut werden kann. Geht es dagegen unter dem 200-Tage-Durchschnitt bei 28,66 US-Dollar talwärts, müsste der kürzlich aufgebaute Doppelboden um 27,69 US-Dollar einem neuerlichen Test unterzogen werden. Bei weiterer Abgabebereitschaft sollten sich Anleger auf weitere Abschläge auf 26,45 US-Dollar einstellen.

Silber-Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Insgesamt bleibt der Silber-Future auf der Long-Seite zu sehen, Rücksetzer auf 29,45 US-Dollar kämen im Idealfall zustande, im Anschluss schließlich eine Rallyefortsetzung auf 32,49 US-Dollar. Durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikat WKN VC3UQ5 kann vom gegenwärtigen Niveau bereits eine Rendite von 60 Prozent herausspringen, Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 3,46 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung wird sich an den noch zu ermittelnden Tiefständen in den nächsten Stunden oder Tagen orientieren müssen.