Arbeitsminister Heil fordert aktive Industriepolitik / "Wir brauchen Stahl und müssen ein starkes Autoland bleiben"

Bielefeld (ots) - Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) fordert eine "aktiveIndustriepolitik" und betont die besondere Bedeutung der Stahl- undAuto-Industrie für die deutsche Wirtschaft. "Wir müssen unsere wirtschaftlicheBasis erneuern. Das geht nur mit einer aktiven Industriepolitik", sagt Heil demOnline-Portal nw.de der in Bielefeld erscheinenden Tageszeitung "NeueWestfälische" (Donnerstagsausgabe). Das gelte für die Stahlindustrie, dieAutomobilwirtschaft und die Digitalisierung, betont Heil auch im Blick auf diegeplante Halbleiter-Produktion des Chip-Produzenten Intel in Deutschland. "Wirbrauchen Stahl und müssen ein starkes Automobilland bleiben", sagt Heil. DerStaat habe Verantwortung übernommen, etwa durch Investitionen in grünen Stahlund Wasserstoff. Auch für die Stahlindustrie würden milliardenschwereInvestitionshilfen bereitstehen. Der Minister sieht die Verantwortung aber auchbei den Unternehmen, die "faire Lösungen zwischen Unternehmensführung,Betriebsräten und Gewerkschaften" finden müssen. "Bei VW und auch bei Thyssensind in der Vergangenheit auch Management-Fehler passiert. Es wäre nicht fair,wenn dafür jetzt die Arbeitnehmer die Zeche zahlen müssten. Um Arbeitsplätze undStandorte zu sichern, ist jetzt die Stunde der Sozialpartnerschaft. Dafür müssenUnternehmensführung und Gewerkschaften Lösungen finden", sagt Heil.