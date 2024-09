Deutsche Telekom: US-Tochter bringt riesige Gewinne – Steigt die Dividende?

Die Deutsche Telekom kann sich in den kommenden Jahren über milliardenschwere Ausschüttungen von ihrer US-Mobilfunktochter freuen. T-Mobile US kündigte an, die Dividende um satte 35 Prozent auf 88 Cent pro Quartal zu erhöhen, was die finanziellen Rückflüsse an den Mutterkonzern weiter steigern wird.

Die Telekom hält derzeit über 50 Prozent der Anteile an T-Mobile und ist damit der größte Nutznießer der Dividendenoffensive. Für das Geschäftsjahr 2027 plant T-Mobile US zudem, bis zu 50 Milliarden US-Dollar für Dividenden und Aktienrückkäufe bereitzustellen.