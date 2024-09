Aktien Frankfurt Ausblick Große Zinssenkung bringt Dax nahe an Rekordhoch Eine große Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed am Vorabend könnte den deutschen Leitindex Dax am Donnerstag näher an sein Rekordhoch heranführen. Der Broker IG berechnete das Börsenbarometer rund eine Stunde vor Handelsbeginn 0,65 Prozent höher …