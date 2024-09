Super Micro: "Premium-Bewertung" – Kursziel 600 US-Dollar!

Die Super Micro-Aktie hat sich in den vergangenen drei Monaten halbiert, was auf Bedenken hinsichtlich der Margen und der Finanzkontrolle zurückzuführen war. Ein Bericht von Shortseller Hindenburg hat für Verunsicherung gesorgt, ebenso wie ein verzögerter Jahresbericht.

Needhams N. Quinn Bolton sagt, dass Super Micro "das coolste Kind in der KI-Stadt" ist und die Aktie ein "Value-Play auf KI" sein könnte. "Da wir glauben, dass [Super Micro] in den nächsten Quartalen eine 'Show-me'-Story in Bezug auf die Erholung der Bruttomarge sein wird, halten wir einen Multiplikator mit einem leichten Aufschlag gegenüber seinen 'Hardware-Kollegen' auf kurze Sicht für angemessen", so Bolton.