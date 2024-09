Shandong Heavy Industry präsentiert Produkte auf der IAA TRANSPORT 2024 in Hannover, Deutschland

Hannover, Deutschland (ots/PRNewswire) - Am 17. September wurde die weltweit

größte und einflussreichste Nutzfahrzeugausstellung IAA TRANSPORT 2024 (IAA)

offiziell eröffnet. Unternehmen der Shandong Heavy Industry - Weichai Group,

Sinotruk, SHACMOTO, Fast Gear, Handan Axle, Zhongtong und AsiaStar - stellten

auf der IAA ihre neuesten grünen und intelligenten Produkte vor. Wang Zhijian,

Generaldirektor der Shandong Heavy Industry Group, führte durch die Ausstellung

und nahm an der Konferenz zur Einführung neuer Produkte teil.



Kohlenstofffreie Zukunft: Diverse Leistungsmatrix verblüfft mit übersättigten

Farbtönen





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Das Team für Strombaugruppen - bestehend aus Weichai Power, Fast Gear und HandanAxle - demonstrierte die technologische Stärke der umfassendenEnergyiesystemlösungen der Gruppe über alle Baureihen und Bereiche hinweg. AlsChinas führende Automobilzulieferermarke präsentierte Weichai Hardcore-Produkte,die mehrere technische Bereiche abdecken, darunter einen Dieselmotor mit einemthermischen Wirkungsgrad von 53 %, der die Euro-7-Abgasnormen erfüllt, dieWP15-Plattform für Verbrennungsmotoren mit flexiblem Kraftstoff, ein300-kW-Wasserstoff-Brennstoffzellensystem und die WP14T-Hybridbaugruppe. Sieunterstreichen die führende Rolle von Weichai bei der Technologieentwicklung inden traditionellen und neuen Energiesektoren.Die Produktpalette von Fast Gear erregte große Aufmerksamkeit, darunter dasweltweit erste vollintegrierte AMT mit neun Gängen, das weltweit innovativehochintegrierte elektrische Viergang-Antriebssystem FS4E200-2E und dasHybridsystem F2HD45-P für leichte Nutzfahrzeuge mit zwei Motoren undMultimodus-Kraftübertragung. Die vorgestellten Produkte zeichnen sich durchherausragende Leistung und innovatives Design aus und zeigen die starkenunabhängigen Forschungs- und Entwicklungskapazitäten von Fast Gear, die denTrend zu hochintegrierten, modularen und leichten Antriebssystemen für neueEnergie-Nutzfahrzeuge anführen.Handan Axle präsentierte beliebte Produkte wie die radseitige elektrische13-Tonnen-Antriebsachse für Busse und die ölgekühlte zentrale elektrische11,5-Tonnen-Antriebsachse für schwere Lkw, die die Leistungsindikatoren in Bezugauf Effizienz, große Reichweite und Leichtbauweise übertreffen und zu einerintelligenteren und umweltfreundlicheren Achssystemlösung für dieNutzfahrzeugindustrie beitragen.Schwere Lastkraftwagen der Spitzenklasse führen chinesische Marken in dieWeltklasseSinotruk und SHACMAN stellten ihre Marken vor und konkurrierten auf der gleichenBühne mit globalen Spitzenmarken. Die Serie "Zero to Hero" von Sinotruk