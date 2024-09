Deutliche US-Zinssenkung beflügelt - ASX auf Rekordhoch

Angesichts der abflauenden Inflation entschied sich die US-Notenbank Fed für einen ungewöhnlichen großen Zinsschritt um 0,5 Prozentpunkte und leitete so ihren geldpolitischen Kurswechsel ein. Der Leitzins liegt nun auf einer Spanne von 4,75 bis 5,00 Prozent. Zu diesem Satz können sich Geschäftsbanken Zentralbankgeld leihen.

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die asiatischen Börsen haben am Donnerstag mit teils kräftigen Kursgewinnen auf die deutliche Leitzinssenkung in den USA reagiert. Besonders in Tokio zogen die Kurse an. Dort profitierten sie von dem nachgebenden Yen, der den japanischen Exportwerten zugutekommt.

"Unser geduldiges Vorgehen im vergangenen Jahr hat sich ausgezahlt", sagte Fed-Chef Jerome Powell. Das Inflationsrisiko sei zurückgegangen, dafür hätten die Risiken auf dem Arbeitsmarkt zugenommen. Deshalb sei es sinnvoll, die Zinssätze zu senken.

"Wieder einmal hat es die US-Notenbank geschafft, die Marktteilnehmer zu überraschen", schrieb Finanzmarktexperte Andreas Lipkow. Mit dem großen Zinsschritt habe sie zum einen ihren Tatendrang zur Stützung der Wirtschaft in den USA reflektiert und zum anderen mit den begleitenden Worten die Befürchtungen der Marktteilnehmer eingeholt. "Keine einfache, aber eine von Erfolg gekrönte Mission", resümierte der Fachmann.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 2,13 Prozent im Plus bei 37.155,33 Punkten. Jetzt blicken die Anleger gespannt auf die geldpolitischen Entscheidungen der Bank of Japan am Freitag.

Der CSI 300 mit den chinesischen Festlandwerten legte kurz vor Handelsschluss um 0,81 Prozent zu. In Hongkong kam der Hang Seng mit einem Plus von zuletzt knapp 2 Prozent aus seiner Feiertagspause. Auch in der Sonderverwaltungsregion soll eine Zinssenkung die Wirtschaft ankurbeln.

Der australische Leitindex S&P/ASX 200 baute unterdessen seine jüngsten Gewinne aus und schloss 0,61 Prozent höher bei 8.191,90 Punkten. Im Handelsverlauf hatte das Börsenbarometer das erste Mal die Marke von 8.200 Punkten geknackt. Es war bereits der sechste Gewinntag in Folge./la/stk