Eurokurs steigt zum Dollar nach US-Zinssenkung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Donnerstag nach einer deutlichen Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1148 US-Dollar gehandelt, nachdem der Kurs in der vergangenen Nacht zeitweise unter 1,11 Dollar gefallen war.

Am Mittwochabend hatte die US-Notenbank erstmals seit 2020 die Leitzinsen gesenkt und in die Spanne zwischen 4,75 Prozent bis 5,00 Prozent gesetzt. Der Zinsschritt um 0,50 Prozent ist stärker ausgefallen, als Analysten erwartet hatten. Diese hatten im Schnitt nur mit einer Senkung um 0,25 Prozentpunkte gerechnet. Nachdem der Dollar in einer ersten Reaktion am Vorabend noch zeitweise deutlich unter Druck geriet und der Euro im Gegenzug kräftig zulegen konnte, hielten sich die Reaktionen auf die geldpolitischen Beschlüsse zuletzt aber in Grenzen.