Aktien Frankfurt Eröffnung Große Zinssenkung bringt Dax nahe an Rekordhoch Eine große Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed am Vorabend hat den deutschen Leitindex Dax am Donnerstag nahe an ein Rekordhoch herangeführt. Im frühen Xetra-Handel stieg das Börsenbarometer um knapp ein Prozent auf 18.887 Zähler. Zur bisherigen …