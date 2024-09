Türkische Notenbank: Zinsen und Lira stabil - Türkei größter Goldkäufer der Welt

Türkei die Nummer 1 bei Goldkäufen

Für Staaten gilt das gelbe Edelmetall vor allem als strategischer Vermögenswert. Experten erklären, dass die Türkei angesichts der schwachen Landeswährung Lira und der hohen Inflation nach Stabilität sucht.

Darüber hinaus versuchen Länder wie die Türkei, China oder Indien, durch den Aufbau ihrer Goldreserven unabhängiger vom US-Dollar zu werden. Zentralbanken zeigen eine hohe Nachfrage nach Gold. Die Türkei hat sich mittlerweile zum weltweit größten Goldkäufer entwickelt. Laut Daten des "World Gold Council" hat das Land im ersten Halbjahr fast 45 Tonnen Gold erworben.

Nach dem Zinsentscheid deramerikanischen Notenbank konnte der Goldkurs zwar zunächst auf ein neues Rekordhoch klettern, aber der Kurs kam dann mit den US-Indizes wieder zurück. Greift die türkische Notenbank aber weiterhin so kräftig bei Gold zu, dann dürfte dieser kleine Schwächeanfall schon bald wieder beendet sein.

Gold bald bei 3.000 US-Dollar?

Aakash Doshi, Leiter des Rohstoffhandels in Nordamerika bei Citi, prognostiziert, dass der Goldpreis bis Mitte 2025 auf 3.000 US-Dollar steigen könnte und bis Ende dieses Jahres 2.600 US-Dollar erreichen wird. Doshi sieht eine steigende Nachfrage nach Gold-ETFs sowie eine verstärkte physische Nachfrage im außerbörslichen Handel (OTC) als Schlüsselfaktoren für diesen Anstieg.

Die Rohstoffstrategen der Bank of America halten es ebenfalls für möglich, dass der Goldpreis in den nächsten 12 bis 18 Monaten auf 3.000 US-Dollar pro Unze klettern könnte, sofern die Nachfrage großer institutioneller Anleger zunimmt. Obwohl die aktuelle Nachfrage noch nicht ausreicht, um diesen Preis zu rechtfertigen, könnte das Edelmetall dieses Niveau erreichen, wenn die US-Notenbank die Zinsen weiter senkt, erklärten die Strategen in einer Mitteilung am Montag.

Die Entscheidung der türkischen Notenbank sorgte für keine gravierende Veränaderung der Landeswährung. Die türkische Lira blieb gegenüber dem Dollar, praktisch unverändert.

Seit dem ersten Quartal keine Veränderung mehr

Der letzte Zinsschritt der Zentralbank war im März erfolgt, als sie den Leitzins um 500 Basispunkte erhöhte. Damit schloss sie einen aggressiven Straffungskurs ab, der im Juni des Vorjahres begonnen hatte, um die stark steigende Inflation einzudämmen.Seit März hat die Zentralbank auch den einwöchigen Repo-Satz unverändert gelassen und signalisiert, dass weitere Anpassungen je nach Wirtschaftslage möglich sind.

Erste Zinssenkung im November?

Laut einer Reuters-Umfrage erwarten Analysten die erste Zinssenkung möglicherweise im November. Alle 16 befragten Experten waren sich einig, dass die Zentralbank den Leitzins diese Woche unverändert lassen würde. Die durchschnittliche Schätzung deutet darauf hin, dass der Zinssatz bis zum Jahresende auf 47 Prozent sinken könnte.

Die Umfrageergebnisse ergaben weiterhin, dass eine Zinsänderung entweder im Oktober oder erst im nächsten Jahr erfolgen könnte, wobei erwartet wird, dass der Leitzins bis Ende 2025 um mehr als 20 Prozentpunkte fällt.

Die jährliche Inflationsrate fiel von ihrem Höchststand im Mai von 75 Prozent auf unter 52 Prozent im August. Die Regierung prognostiziert einen weiteren Rückgang auf unter 42 Prozent bis Ende des Jahres und eine Reduktion auf 17,5 Prozent bis Ende 2025.

Seit Juni 2023 hat die Zentralbank ihren Leitzins um insgesamt 4.150 Basispunkte erhöht, wodurch sie die geldpolitischen Anreize der vergangenen Jahre zur Förderung des Wirtschaftswachstums unter Präsident Tayyip Erdogan rückgängig gemacht hat.

