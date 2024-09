Deutschlands KI-Zukunft am Scheideweg (FOTO)

Frankfurt (ots) - Studie von BearingPoint unter 700 C-Level-Führungskräften aus

Europa, den USA und Asien zeigt die Schwachstellen deutscher Unternehmen und

gibt Handlungsempfehlungen.



Die neueste Studie von BearingPoint, "AI-driven Transformation: Becoming an

Augmented Organization", bringt es auf den Punkt: Im heutigen Wettbewerbsumfeld

ist der Schritt zur 'Augmented Organization' eine strategische Notwendigkeit.

Eine 'Augmented Organization' setzt auf Künstliche Intelligenz (KI) und andere

moderne Technologien, um ihre Fähigkeiten und Effizienz zu maximieren, Kunden-

und Mitarbeitererfahrungen neu zu gestalten und ihre Wertschöpfungskette zu

transformieren. Die Studie liefert klare Handlungsempfehlungen für

Führungskräfte, um den Übergang zu einer 'Augmented Organization' erfolgreich zu

meistern.





Die Studie von BearingPoint, in der 700 C-Level-Führungskräfte aus Europa, denUSA und Asien befragt wurden, zeigt, dass 99 Prozent der Führungskräfteerwarten, dass KI im laufenden Jahrzehnt einen spürbaren Einfluss haben wird.Trotz dieser Erkenntnis haben jedoch nur 37 Prozent der Unternehmen eineumfassende und langfristige Strategie zur Implementierung von KI entwickelt.Die skeptische oder zurückhaltende Haltung der Führungskräfte gegenüberKI-gesteuerter Transformation ist nachvollziehbar, da KI nach wie vor Risikenwie ungelöste Datenschutzprobleme und ethische Dilemmata birgt. Doch die Studiemacht klar: Der potenzielle Verlust an Wettbewerbsfähigkeit im Falle einerverzögerten KI-Adoption überwiegt bei weitem die aktuellen Bedenken. 'AugmentedOrganizations' profitieren von starker Marktdifferenzierung, gesteigerterProduktivität und Innovationsgeschwindigkeit sowie überlegenenKundenerlebnissen. Angesichts des wachsenden Wettbewerbsdrucks bleibtKI-skeptischen Führungskräften keine andere Wahl, als sich mit den neuenEntwicklungen vertraut zu machen.Deutschland: Technologischer Vorsprung, aber fehlende strategische Tiefe150 Studienteilnehmerinnen und -teilnehmer aus Deutschland lieferten umfassendeEinblicke in die Positionierung des Landes im internationalen Vergleich. Mit 76Prozent übertrifft Deutschland den globalen Durchschnitt bei derKI-Implementierung in Unternehmen. Dennoch ist diese technologischeFührungsrolle gefährdet: 60 Prozent der deutschen Unternehmen haben laut Umfragenoch keine fundierte Strategie für den Einsatz von KI entwickelt, um denlangfristigen Erfolg ihrer Initiativen zu sichern. Dies könnte dasWachstumspotenzial erheblich beeinträchtigen und den technologischen Vorsprunggefährden. Zudem haben lediglich 27 Prozent der Unternehmen in Deutschland