Nvidia: "Die Party wird für die nächsten 6 bis 8 Quartale weitergehen"

Nvidia wird die Tech-Aktien weiter in die Höhe treiben, sagte Ives gegenüber CNBC. Und weiter: "Alles, was wir von Nvidia sehen – diese Party wird weitergehen für die nächsten sechs bis acht Quartale, denn wir sehen tatsächlich eine steigende Nachfrage."

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Palantir Technologies Inc!

Tipp aus der Redaktion: Besser als Nvidia! 3 KI-Favoriten mit riesigem Potenzial. Der kostenfreie Aktienreport enthüllt drei unglaublich aussichtsreiche KI-Aktien, die von der bahnbrechenden Entwicklung in diesem Sektor massiv profitieren können. Hier mehr erfahren!

Ives schätzt, dass die Investitionsausgaben für KI etwa 1 Billion US-Dollar erreichen werden. In einer Notz vom Wochenende schrieb er: "Die Technologie-Lieferkette bereitet sich auf eine beispiellose Wachstumsphase vor, die durch die rund 1 Billion US-Dollar an KI-Investitionen angetrieben wird, die unserer Schätzung nach in den nächsten Jahren für die Technologiewelt anstehen."

Ives sagt, dass die Technologieaktien bis zum Jahresende und bis 2025 dank der Ausgaben für KI, dem Beginn eines Zinssenkungszyklus in den USA und einer angenommenen "sanften Landung" weiter steigen werden.

Margen, Margen, Margen

Ein Analyst von William Blair lobt derweil Nvidias Margen. Sebastien Naji hebt hervor, dass die Stärke des Unternehmens weit über die reine Hardwareproduktion hinausgehe. Die technische Differenzierung bei Nvidia erstrecke sich auch auf die Entwicklung von vollständig integrierten Systemen und einem tiefgreifenden Software-Ökosystem.

Dazu kämen Kernkompetenzen in den Bereichen Netzwerke, durch Akquisitionen wie Mellanox und Cumulus, Systemtechnik und Lieferkettenmanagement. Durch diese Entwicklungen erweitere sich Nvidias adressierbarer Markt deutlich über den ursprünglichen GPU-Bereich hinaus, der einen Wert von etwa 100 Millionen US-Dollar hat, auf den größeren Halbleitermarkt und den noch umfassenderen Markt für Cloud-Dienste, so Naji.

Von einem ursprünglichen Fokus auf GPUs, die einen Markt von etwa 100 Millionen US-Dollar darstellen, zu einem viel größeren Halbleitermarkt und dem noch umfangreicheren Markt für Cloud-Dienste führt.

Naji schätzt, dass Nvidia in der Leistung seiner KI-Grafikprozessoren etwa ein bis zwei Jahre vor seinen Wettbewerbern liegt, was sich in einer beeindruckenden Bruttomarge von etwa 74 Prozent widerspiegele.

Der Analyst sieht die Margen des Unternehmens als "mehrere Jahre lang nachhaltig, da Nvidia seinen Wettbewerbsvorteil sowohl bei der Hardware (z. B. neue Rubin-Chips, die bereits für das nächste Jahr erwartet werden) als auch bei der Software beibehält". Dennoch räumt er ein, dass das Unternehmen derzeit über eine sehr starke Preismacht verfüge, die sich jedoch etwas abschwächen könnte, wenn die Wettbewerber ihre Angebote ausbauen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion