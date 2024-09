Green Bridge Metals erweitert Führungsteam um Dr. Ajeet Milliard als Chefgeologin

Vancouver, Kanada – 19. September 2024 / IRW-Press / Green Bridge Metals Corporation (CNSX: GRBM, OTCQB: GBMCF, FWB: J48, WKN: A3EW4S) („Green Bridge“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/green-bridge-me ...) gibt die Ernennung von Dr. Ajeet Milliard zur Chefgeologin des Unternehmens bekannt. Dr. Milliard, eine versierte Explorationsgeologin mit über 14 Jahren Erfahrung in der Metallexploration, bringt umfangreiche Expertise und einen innovativen Ansatz mit. Sie hat einen PhD in Economic Geology der University of Nevada, Reno, wo sie Pionierforschung im Bereich der Goldlagerstätten in Sedimentgestein betrieb. Außerdem hat Dr. Milliard einen M.Sc. in Structural Geology der Oregon State University.