Return / Return investiert 50 Millionen Euro in das Hamburger ...

Während der Ausbau erneuerbarer Energiequellen schon lange schnell voranschreitet, besteht nach wie vor ein erheblicher Bedarf an der Erweiterung von Speicherkapazitäten. Ausreichende Kapazitäten sind der Schlüssel zum effizienten Betrieb der Stromnetze. Diese Herausforderung eröffnet Entwicklern und Investoren neue Möglichkeiten, Innovationen voranzutreiben und die Speicherkapazitäten an das Niveau der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien anzugleichen und damit zum europäischen Ziel "Netto-Null-Emissionen bis 2050" beizutragen. Gemeinsam wollen Return und J&P ein umfangreiches, eigenfinanziertes Projektportfolio entwickeln und betreiben. Dabei greifen sie auf die umfassende Erfahrung von Return zurück, die derzeit bereits 70 MW (150 MWh) mit operativen Anlagen betreiben und 450 MW (1.700 MWh) baureifer Projekte entwickeln und umsetzen. Die Partnerschaft wird Return zu einem der führenden unabhängigen Flexibilitätsanbieter in (Nord-)Europa machen und maßgeblich dazu beitragen, dass die Nachfrage von Strom im Netz in Echtzeit ausgeglichen werden kann.

Return investiert 50 Millionen Euro in das Hamburger Unternehmen J&P um den Ausbau der Energiespeicherung in Europa voranzutreiben (FOTO) Hamburg (ots) - Return, eine führende niederländische Investitions- und Entwicklungsplattform für die Energiewende, hat mit einer Investition von 50 Millionen Euro die Mehrheitsbeteiligung an J&P Batterie Projekte in Hamburg erworben. Die Übernahme ist der nächste Schritt im Rahmen der strategischen Expansion von Return auf dem deutschen Markt für erneuerbare Energien. Mit einer soliden Pipeline von über 4 Gigawatt Speicherkapazität ist J&P gut aufgestellt, um die Entwicklung von Energiespeichern in ganz Europa zu beschleunigen.

Expansion in Deutschland



Die strategische Akquisition baut auf der kürzlich erfolgten Gründung des ersten deutschen Büros von Return in München durch die eigene Plattform SemperPower auf. SemperPower verfolgt in Deutschland Projekte mit mehr als 3 Gigawatt in fortgeschrittenem Entwicklugsstadium mit unterschiedlichen Netzbetreibern. Die Kooperation ist darauf ausgelegt, den zügigen Ausbau von Kapazitäten in Deutschland in den kommenden Jahren zu fördern.



Willem-Jan Schutte, CEO von Return, sagt: "Die Investition ist ein wichtiger Schritt auf unserem Weg, der führende Flexibilitätsanbieter in Europa zu werden. Wir sind stolz und freuen uns, dass wir diese spannende Zusammenarbeit mit J&P begonnen haben. Durch die Zusammenarbeit mit Jens Peters und Philipp Jebens kombinieren wir Expertise und Ressourcen mit strategisch ausgewählten Herausforderern des Energiemarktes und werden in der Lage sein, die notwendige Entwicklung von Energiespeichern in Deutschland voranzutreiben."

Philipp Jebens, Geschäftsführer von J&P: "Wir sind vom dringenden Bedarf an Flexibilität in der deutschen Energielandschaft überzeugt und haben bereits vor einigen Jahren mit der Entwicklung und Umsetzung unserer Projekte begonnen. Dank dieser Investition und der Zusammenarbeit mit Return befinden wir uns in der attraktiven Position, ein wichtiger Partner für Netzbetreiber und Akteure der Energiewirtschaft zu werden, die die Flexibilität in ihren Portfolios erhöhen wollen."



Fokus auf Energiespeicherung



Return ist bekannt für seine einzigartige Struktur, welche die Innovationskraft und das Tempo von unternehmerischen Entwicklern mit institutionellem Kapital, Fähigkeiten und operativem Know-how kombiniert. Zu der Unternehmensgruppe gehören SemperPower, der größte Betreiber von Batteriespeichersystemen (BESS) in den Niederlanden mit einer gesicherten Pipeline von mehr als 6 GW in den Niederlanden und Deutschland, Lion Storage, dessen Vorzeigeprojekt Mufasa mit einer Kapazität von über 350 MW (1,4 GWh) anstrebt, eines der größten BESS in den Niederlanden zu werden, sowie das spanische Unternehmen Ekhi.

Über Return



Return ist eine Investitions- und Entwicklungsplattform für die Energiewende, die Kapital mit der Innovationskraft und dem Tempo eines missionsgetriebenen Scale-Ups kombiniert, um Unternehmen und Projekte aufzubauen. Return wurde von einer Gruppe von Innovatoren gegründet, die seit mehr als einem Jahrzehnt zusammenarbeiten. Sie haben Sunrock erfolgreich als führenden Akteur im Bereich der Dachsolarenergie in Europa etabliert und Vandebron, den größten unabhängigen Ökostromanbieter in den Niederlanden, vor seiner Übernahme durch Essent unterstützt. Mit seinen Portfoliounternehmen, darunter SemperPower, Lion Storage und J&P, ist Return führend bei der Entwicklung und dem Betrieb großer Batteriespeichersysteme in Europa. Ende 2023 nahm das Unternehmen in einer Investitionsrunde 100 Millionen Euro ein, die sie in Partnerschaften mit Entwicklern investieren und um Projekte im Bereich erneuerbare Energien zu unterstützen.



Über J&P Batterie Projekte



J&P wurde von Jens Peters und Philipp Jebens gegründet, die zusammen über 40 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Investition in erneuerbare Energien, einschließlich Wind, Solar und BESS, mitbringen. Mit einer soliden Pipeline von über 4 Gigawatt an Speicherprojekten und einem starken Team ist J&P gut aufgestellt, um die Entwicklung von Energiespeichern in ganz Europa zu beschleunigen.



