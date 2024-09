Insider-Kauf nach scharfer Korrektur: So steht's jetzt um die Rheinmetall-Aktie!

Wirtschaftswunder Osteuropa? Sichern Sie sich jetzt kostenlos und unverbindlich unseren neuen Spezialreport mit drei potenziellen Vervielfachern aus Europas aktueller Boom-Region. Welche das sind, erfahren Sie an dieser Stelle.

Aufsichtsratsmitglied schlägt zu – für knapp 50.000 Euro

Die jüngste Schwäche der Aktie, gegenüber dem Mitte August markierten Verlaufshoch standen in der Spitze Verluste von 16 Prozent zu Buche, hat nun ein Insider zum Kauf genutzt. Wie aus Unterlagen an die Börsenaufsichtsbehörde hervorgeht, hat Aufsichtsratsmitglied Andreas Georgi zur Wochenmitte Anteile im Wert von knapp 50.000 Euro erworben.

Das dürfte am Donnerstag mit zur Kurserholung von +2,5 Prozent beitragen. Wie aber ist die Aktie technisch nun einzuschätzen und welche Möglichkeiten bestehen für einen Rebound? Dazu der Blick in den Chart.

Nach Doppeltop: Bullenflagge, die zweite?

Nach der bullishen Auflösung des die Aktie zwischen März und Juli beherrschenden Abwärtstrends ist Rheinmetall dynamisch in Richtung des bisherigen Rekordhochs geklettert, konnte dieses aber weder egalisieren noch übertreffen, wodurch ein Doppeltop entstanden ist.

Dieses hat in Verbindung mit den anhaltenden bearishen Divergenzen in der technischen Indikation zu einem weiteren Abwärtstrend geführt, der in einem Trendkanal mit einer Breite von etwa 35 Euro verläuft. Der jüngste Abpraller an der Oberkante hat zu einem dynamischen Abverkauf und dem Unterschreiten sowohl der 50-Tage-Linie als auch der Unterstützung bei 500 Euro geführt.

Aktie trifft auf Unterstützungsbereich

Diese dienen nun gemeinsam mit der Abwärtstrendoberkante als neue Widerstände und limitieren damit das kurzfristige Rebound-Potenzial. Grundsätzlich verfügt Rheinmetall im Bereich von 485/90 Euro über eine Anstiegschance, da hier die Unterkante des kurzfristigen Abwärtstrends auf die Oberkante des alten Abwärtstrendkanals trifft, was eine Unterstützung darstellt.

Zusätzlich begünstigt wird ein kurzfristiger Rebound durch die Tatsache, dass der RSI auf Tagesbasis zuletzt im überverkauften Bereich angekommen war. Damit besteht die Chance auf eine Gegenbewegung bis 500 und schließlich 515 Euro.

Technische Indikation befürwortet bearishes Szenario

Kann sich Rheinmetall nachhaltig über 515 Euro hinwegsetzen, würde das eine weitere Bullenflagge bedeuten, verbunden mit einem erneuten Anstieg in Richtung der bisherigen Allzeithochs. Eine bearishe Auflösung hingegen würde zu einem Test der 200-Tage-Linie führen – der ersten ernsthaften Bewährungsprobe für die Aktie seit fast einem Jahr.

Mit Blick auf die technische Indikation ist gegenwärtig das bearishe Szenario zu bevorzugen. Der Trendstärkeindikator MACD ist inzwischen unter die Nulllinie gefallen, was einen Abwärtstrend der Aktie anzeigt. Die Divergenzen gegenüber der Kursentwicklung haben außerdem weiter zugenommen, während der RSI gleichzeitig Schwäche anzeigt.

Fazit: Kurzfristige Anstiegschance – die mit Vorsicht zu genießen ist

Wenngleich daher kurzfristig die Chance für Trading-Gewinne auf der Long-Seite besteht, sollten Anleger in der Aktie von Rheinmetall vorsichtig agieren. Die technische Indikation spricht aktuell für fallende Kurse. Daher ist ein erneuter Kursanstieg eher als Gelegenheit zum Ausstieg zu verstehen.

Verändern würde sich die Lage erst bei einem nachhaltigen Anstieg über die 50-Tage-Linie, wodurch eine zweite Bullenflagge und das so entstandene, prozyklische Kaufsignal Anstiegspotenzial bis 570 Euro freisetzen würden, ehe die Aktie neu zu bewerten wäre.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

