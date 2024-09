Zinsen: Koch hatte recht - aber Märkte signalisieren Fed-Fehler!

Markus Koch hatte Recht: die Fed hat die Zinsen um 0,5% gesenkt, und das obwohl Jerome Powell in seiner Pressekonferenz nicht wirklich schlüssig erklären konnte, warum der große Schritt wirklich notwendig gewesen sein soll. Im Gegenteil: Powell versuchte den Eindruck zu erwecken, als sei alles gut in der Wirtschaft - aber warum dann die Zinsen so stark senken? Powell hatte dafür nur zwei Argumente: die große Abwärtsrevision der US-Arbeitsmarktdaten (über die die Fed bereits seit Monaten Bescheid wusste) und das Beige Book (das jedoch ein eher düsteres Bild der US-Wirtschaft zeichnete). Dennoch war das gestern eine "hawkishe Zinsenkung", denn die Dot Plots zeigen nur noch zwei weitere 0,25%-Senkungen bis Jahresende. Wahrscheinlich war letzteres ein Kompromiß, um nicht noch mehr Dissenter als Bowman zu bekommen. An den Märkten passierte das Gegenteil dessen, was eigentlich zu erwarten gewesen wäre: der Dollar wurde stärker, die Renditen stiegen..

Hinweise aus Video:

1. Fed hat Zinsen um 0,50 % gesenkt – die ersten Expertenaussagen

2. Absatz von Elektroautos in Europa kollabiert – Deutschland -69 %

