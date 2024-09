Telekom-Aktien weiten Rückschlag aus - Oddo streicht Empfehlung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Rally der seit Monaten starken Telekom-Aktien scheint zunächst beendet: Die Papiere der Bonner verloren am Donnerstagvormittag über 3 Prozent auf 25,62 Euro und fielen damit unter ihre 21-Tage-Linie zurück. Am Dienstag hatten sie mit knapp über 27 Euro noch einen neuen Höchststand seit Sommer 2001 erreicht.

Analyst Stephane Beyazian von der Investmentbank Oddo BHF hatte am Morgen seine Empfehlung gestrichen, nachdem auch das leicht auf 27 Euro erhöhte Kursziel erreicht worden war. Die US-Mobilfunktochter T-Mobile US habe zwar gute, aber doch nicht ganz so starke Ausschüttungspläne wie erhofft veröffentlicht, so der Experte. Nun könnten auch die Bonner auf ihrem Kapitalmarkttag im Oktober enttäuschen, befürchtet er.

T-Aktien sind in diesem Jahr mit einem Kursplus von bis zu 24 Prozent vergleichsweise sehr gut gelaufen. Der Dax kam derweil auf rund 13 Prozent./ag/men