EZVIZ bringt sein Flaggschiff RS20 Pro Robot Vacuum und Mop Combo, eine Saugroboter- und Mopp-Kombination, auf den Markt, ein Mehrzweck-Reinigungs-Meisterwerk für ein handfreies Erlebnis

„Wir glauben, dass die Wahrheit der intelligenten Reinigung die vollständige Automatisierung für 100 % Freiheit ist", sagt Kimi Zhou, Produktmanager für intelligente Reinigung bei EZVIZ. „Mit dem RS20 Pro sind wir diesem Ziel näher gekommen. Anwendende müssen sich nicht mehr mit schlechten Gerüchen, schmutzigen Mopps, verstopften Staubsaugern oder feuchten Teppichen herumschlagen."

Der RS20 Pro nimmt die Pflege empfindlicher Teppiche besonders genau. Er erkennt Teppiche in Echtzeit und vermeidet das Reiben mit nassen Mopps. Er hebt den Mopp und die die Seitenbürsten automatisch an, bevor er auf den Teppich gelangt, um das Gewebe zu schützen, und erhöht die Saugkraft für eine gründliche Reinigung.

Der Roboter ist bereit für unordentliche Haushalte mit Haustieren und Kindern. Er verfügt über LDS LiDAR, einen strukturierten 3D-Laser und eine KI-Kamera, um mehr als 65 gängige Objekttypen zu erkennen und sich selbst in einem mehrstöckigen Haus problemlos zurechtzufinden. Er saugt mit einer Saugkraft von 7200 und wischt mit zwei Wirbelpads sowie einem Druck von 10 N. Seine 3-in-1-Walzenbürste gräbt mit einer Kombination aus Gummilippen und einer Borstenbürste auch versteckten Schmutz aus. Nach schweren Arbeiten ist die Pflege des RS20 Pro ein Kinderspiel – er entleert den gesammelten Schmutz selbsttätig in die Station und schneidet mit der eingebauten Klinge an der Bürste verhedderte Haare ab.s

„Hausbesitzer müssen ihre Räume nicht mehr mit mehreren Reinigungsgeräten vollstopfen", so Zhou. „Der RS20 Pro ist ein All-in-One-Gerät für ‚intelligente Faulheit', welches den Menschen mehr Zeit für Familie und Hobbys lässt."

Als Teil der EZVIZ-Green-Initiative verwendet der RS20 Pro in seinem Gehäuse recycelte Materialien, die etwa 16 Plastikflaschen entsprechen, und trägt zum EZVIZ Global Forest Plan bei. Erfahren Sie mehr darüber auf www.ezviz.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2501465/EZVIZ_RS20_Pro__02_1920x940.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ezviz-bringt-sein-flaggschiff-rs20-pro-robot-vacuum-und-mop-combo-eine-saugroboter--und-mopp-kombination-auf-den-markt-ein-mehrzweck-reinigungs-meisterwerk-fur-ein-handfreies-erlebnis-302252808.html