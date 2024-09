Wacker Chemie setzt stärker auf Marge als auf Masse - Aktie verliert

BURGHAUSEN (dpa-AFX) - Wacker Chemie dämmt seine Wachstumspläne für den Rest des Jahrzehnts etwas ein. Der Umsatz solle bis 2030 die Größenordnung von 10 Milliarden Euro erreichen und diese Marke damit nicht mehr zwingend überschreiten. "Unser Fokus liegt zukünftig stärker auf Margenverbesserung als auf Volumenwachstum", sagte Vorstandschef Christian Hartel anlässlich des Kapitalmarkttags von Wacker am Donnerstag in Burghausen. Der Manager sieht den Konzern auf Kurs - trotz erschwerter Rahmenbedingungen für die Industrie.

Am Finanzmarkt wurden die Neuigkeiten negativ aufgenommen. Die Wacker-Aktie büßte am Morgen rund 0,5 Prozent auf 82,40 Euro ein und war damit der einzige Verlierer im MDax , dem Index der mittelgroßen Werte. Seit dem Jahreswechsel hat das Papier schon 28 Prozent an Wert eingebüßt. Damit ist Wacker Chemie an der Börse nur noch gut halb so viel wert wie vor drei Jahren.