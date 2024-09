Öffentliches Finanzvermögen steigt im Jahr 2023 um 0,5 % / Leichter Anstieg des Finanzvermögens durch positive Entwicklung in den Gemeinden und der Sozialversicherung

WIESBADEN (ots) - Der Öffentliche Gesamthaushalt (Bund, Länder, Gemeinden und

Gemeindeverbände sowie Sozialversicherung einschließlich aller Extrahaushalte)

wies gegenüber dem nicht-öffentlichen Bereich zum Jahresende 2023 ein

Finanzvermögen von 1 143,6 Milliarden Euro auf. Wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) mitteilt, erhöhte sich das Finanzvermögen damit gegenüber den

revidierten Ergebnissen zum Jahresende 2022 um 0,5 % oder 5,3 Milliarden Euro.

Zum nicht-öffentlichen Bereich gehören Kreditinstitute sowie der sonstige

inländische und ausländische Bereich, zum Beispiel private Unternehmen im In-

und Ausland.



Bei den Ergebnissen ist zu beachten, dass vor dem Hintergrund der Einführung des

Deutschlandtickets ab dem Berichtsjahr 2023 das Finanzvermögen aller öffentlich

bestimmten Verkehrsunternehmen im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in die

Berechnung des öffentlichen Finanzvermögens einbezogen wird (mehr dazu unter

"Methodische Hinweise"). Ohne Einbeziehung der neu aufgenommenen

ÖPNV-Unternehmen wäre das Finanzvermögen zum Jahresende 2023 gegenüber dem

Jahresende 2022 um 0,1 % beziehungsweise 1,3 Milliarden Euro auf 1 136,9

Milliarden Euro gesunken.





Finanzvermögen des Bundes nimmt um 5,3 Milliarden Euro abDer Bund verzeichnete in 2023 im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang desFinanzvermögens um 1,2 % beziehungsweise 5,3 Milliarden Euro auf 447,5Milliarden Euro. Diese Entwicklung ist insbesondere durch den Portfolioabbau beider Abwicklungsanstalt FMS Wertmanagement AöR bestimmt. Ohne die Einbeziehungdes Finanzvermögens der neu hinzugekommenen ÖPNV-Unternehmen wäre dasFinanzvermögen des Bundes am Jahresende 2023 gegenüber dem Jahresende 2022 um1,9 % oder 8,5 Milliarden Euro auf 444,3 Milliarden Euro zurückgegangen.Länder mit Abbau des Finanzvermögens um 10,5 Milliarden EuroGegenüber dem Vorjahr sank das Finanzvermögen der Länder 2023 um 3,8 % oder 10,5Milliarden Euro auf 269,0 Milliarden Euro. Ohne Berücksichtigung der neuhinzugekommenen ÖPNV-Unternehmen wäre das Finanzvermögen der Länder amJahresende 2023 gegenüber dem Jahresende 2022 um 4,0 % oder 11,1 Milliarden Euroauf 268,4 Milliarden Euro zurückgegangen. Somit hatte die Einführung desDeutschlandtickets nur eine geringe Auswirkung auf das Finanzvermögen derLänderebene.Die Entwicklung verlief in den einzelnen Ländern sehr unterschiedlich. Diestärksten prozentualen Anstiege des Finanzvermögens verzeichneten Brandenburgmit +17,4 %, Hessen mit +15,1 % und Baden-Württemberg mit +11,7 %. Die größten