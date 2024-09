Bauwert PORR setzt auf Kreislaufwirtschaft

Abfallreduktion durch Recycling

Am Bau herrscht ein enormer Bedarf an Rohstoffen unterschiedlichster Art. Deren effektiver Einsatz sollte daher höchste Priorität haben. Internetseiten wie Circular Ecology oder Construction News beschäftigen sich intensiv mit dem Thema „Kreislaufwirtschaft im Bauwesen“ und zeigen auf, dass das Recycling von Baustoffen erhebliche Vorteile für die Umwelt und die Wirtschaft bietet. Es reduziert nicht nur den Bedarf an Primärrohstoffen, sondern senkt auch die CO₂-Emissionen und Abfallmengen. Das Verwenden von recycelten Materialien führt zudem zu Kosteneinsparungen, indem Transport- und Entsorgungskosten gesenkt werden. Oberstes Ziel des Recyclings in der Baubranche ist die Kreislaufwirtschaft, um langfristig die Nachhaltigkeit der Bauindustrie zu steigern.

Die Politik fördert dieses Ziel. So hat sich bspw. die Europäische Union (EU) klar zum Thema Kreislaufwirtschaft in der Bauindustrie positioniert und fördert aktiv Maßnahmen, um die Bauwirtschaft noch nachhaltiger zu gestalten. Das erste Maßnahmenpaket zur Beschleunigung des Übergangs zu einer Kreislaufwirtschaft schlug die Europäische Kommission im März 2022 vor. Neben dem Hauptziel „Abfallreduktion durch Recycling“ will man aber auch das Verwenden und die Entwicklung nachhaltiger Baumaterialien fördern. Ein weiteres Ziel besteht darin, die Umweltauswirkungen von Gebäuden über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg zu minimieren. Innovative Geschäftsmodelle sowie die Entwicklung neuer Techniken und Technologien sollen ebenfalls unterstützt werden. Last, but not least: Um die Kreislaufwirtschaft voranzutreiben, sollen die rechtlichen Rahmenbedingungen durch das Überarbeiten von Bauvorschriften und Normen verbessert werden.

Rohstoffe sparen, Deponien schonen

Bei der PORR Group genießt das Thema „Kreislaufwirtschaft“ bereits seit einigen Jahren einen hohen Stellenwert – die Strategie lautet: „Green and Lean“. Laut aktuellem PORR-Jahresfinanzbericht lag 2023 die Recyclingmenge konzernweit bei 2,8 Millionen Tonnen. So hat das Unternehmen – zusammen mit Partnern – die erste Gips-zu-Gips-Recyclinganlage Österreichs gestartet. Mit einer geplanten Jahreskapazität von 60.000 Tonnen würde sie den gesamten Bedarf im Osten Österreichs abdecken. Weil Gips neben der Förderung im Bergbau nur als Nebenprodukt bei Kohlekraftwerken anfällt, welche laut Green Deal der EU 2035 abgeschaltet werden sollen, macht verstärktes Gips-Recycling auf jeden Fall Sinn. Insbesondere, wenn man bedenkt, dass am 1. Januar 2026 in Österreich ein Deponieverbot für Gipskartonplatten in Kraft treten wird.

