JPMorgan belässt Commerzbank auf 'Overweight' - Ziel 17,20 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Commerzbank anlässlich des Einstiegs der Unicredit auf "Overweight" mit einem Kursziel von 17,20 Euro belassen. Die Commerzbank sei nun als potenzieller Übernahmekandidat "im Spiel", schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zum jetzigen Zeitpunkt sieht der Experte neben den Italienern auch die Deutsche Bank als Hauptinteressenten. Seiner Meinung nach wäre die Deutsche Bank dann besser für eine Übernahme positioniert, wenn sie ihre Ziele für 2025 erreicht und dadurch möglicherweise einen höheren Aktienkurs erzielt, was ihr bei einer reinen Aktientransaktion bessere Chancen einräumen würde./la/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2024 / 19:41 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2024 / 00:15 / BST

