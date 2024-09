West Red Lake Gold beginnt Testabbau- und Sammelprobeprogramm bei Mine Madsen

19. September 2024, Vancouver, British Columbia / IRW-Press / West Red Lake Gold Mines Ltd. („West Red Lake Gold“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: WRLG) (OTCQB: WRLGF) freut sich bekannt zu geben, dass derzeit ein Testabbau- und Sammelprobeprogramm (das „Programm“) bei der Mine Madsen im Gange ist, was die Maßnahmen, die Mine für eine gezielte Wiederinbetriebnahme im Jahr 2025 vorzubereiten, um eine wesentliche Komponente zur Risikoreduzierung erweitert.

„Datenmaterial und Erfahrungswerte sind im Bergbau unersetzlich“, so Shane Williams, President und CEO von West Red Lake Gold. „Der Testabbau wird Daten liefern, wie der Abbau bei Madsen am besten betrieben wird. Die Sammelproben werden es uns ermöglichen, modellierte und tatsächliche Minenressourcen zu vergleichen, und der Prozess wird unserem Team zusätzliche operative Erfahrung verleihen. Während wir die Wiederinbetriebnahme der Mine Madsen im Jahr 2025 weiter vorantreiben, bin ich hocherfreut, dass dieses Programm im Gange ist.“

Allgemeine Vorgehensweise

Der Testabbau hat bereits begonnen. Die Mannschaften bauen derzeit den Zugang zum Hangenden und Liegenden (Lagergänge – „Sills“) aus, gefolgt von einem Langloch-Strossenbau im Gebiet Austin 1099/1100. Der Prozess war bereits jetzt lehrreich, und das Unternehmen geht davon aus, im nächsten Minen-Update Anfang Oktober über einen Fortschritt beim Strossenbau berichten zu können.

Das Programm wird voraussichtlich vier Monate lang andauern. Die Sammelproben werden vor Ort angelagert werden. Das Unternehmen plant, diese angelagerten Sammelproben kurz nach Wiederinbetriebnahme der Mühle zu verarbeiten.

Das Testabbau- und Sammelprobeprogramm verfolgt drei Ziele:

Vor der Wiederinbetriebnahme die besten Methoden herauszufinden, in den verschiedenen Untertage-Umgebungen bei Madsen einen sicheren und effizienten Abbau zu betreiben. Informierte Beschlüsse zur Förderbarkeit bei einer Mineralisierung in der Nähe alter Strossen zu fassen. Historische Strossen sind derzeit von 2 Meter großen Pufferzonen ohne Ressourcen umgeben. Diese könnten eventuell verkleinert oder entfernt werden, falls der Testabbau zeigt, dass diese Pufferzonen abbaubar sind. Dies stellt hinsichtlich des abbaubaren Gesamtbestands möglicherweise Vorteile dar. Um Sammelproben zu gewinnen, die das Unternehmen bei Inbetriebnahme der Mühle im Batchverfahren verarbeiten kann, so dass es Vergleichsberechnungen zwischen erwarteten und tatsächlichen Tonnen, Gehalten und Unzen hinsichtlich des abgebauten Materials anstellen kann.

Das Unternehmen hat bei der Madsen-Ressource vier Zielgebiete ausgewählt, die die Spanne an Bergbauumgebungen, durchschnittlichen Goldgehalten, Dichten der Definitionsbohrungen und mutmaßlichen Abbaumethoden repräsentieren. Ein Testabbau, der diese Variablen abdeckt, wird Erkenntnisse für einen klaren und sicheren Plan zum Abbau der hochgradigen Goldressourcen bei Madsen liefern.

Abbildung 1: Schnittansicht des Projekts Madsen mit den vier Zielgebieten des oben genannten Testabbau- und Sammelprobeprogramms. Die grünen Gebilde repräsentieren geplante Strossen; blaue Linien geplante Lagergänge; rote, grüne und orange Linien zukünftige Erschließungen verschiedenen Ausmaßes; und graue Gebilde historische Strossen.

Zusammengenommen enthalten die vier Zielgebiete des Testabbaus 114.600 Tonnen an gesamtem Material mit einem durchschnittlichen Gehalt von 5,98 Gramm Gold pro Tonne (g/t Au). Das Unternehmen beabsichtigt, von jedem Gebiet in diesem Testabbauprogramm etwa 5.000 Tonnen als Sammelproben zu verwenden.

Der Abbau wird durch eine Mischung von Langloch-Strossenbau („Long Hole Stoping, LHS“) und mechanisiertes Abtragen und Einbauen („Mechanized Cut and Fill, MCF“) erfolgen.

LHS wird immer dort angewendet werden, wo Form und Geometrie der Ressource es zulassen, und wird im Idealfall 3 Meter mal 3 Meter große Über- und Unterschneidungen („Sills“) beinhalten. Der Abstand zwischen den Ebenen wird vertikal 20 Meter betragen. Die Produktionsbohrungen werden mit Stopemate-Bohrern von Boart durchgeführt, während das Material mit einem 2,5-Yard-Scooptram abtransportiert wird.

In früheren Abbaugebieten wird MCF angewendet werden. MCF-Strossen werden eine Mindestgröße von 3 Metern mal 3 Metern haben. Für einen selektiven Abbau werden sie stellenweise weiter aufgeschlitzt werden. MCF wird entweder mit Long-Tom-Bohrern oder einem Single-Boom-Jumbo in Kombination mit einem 2.5-Yard-Scooptram verrichtet.

Testabbau-Gebiete

Im Rahmen des Programms plant das Unternehmen, von jedem der vier nachfolgend beschriebenen Gebiete ungefähr 5.000 Tonnen abzubauen, zu lagern und im Batchverfahren zu verarbeiten.

McVeigh Lense 1453 und 1406

Lenses 1453 und 1406 sind ein nahe der Oberfläche liegender Teil des Ressourcenblocks McVeigh. Dieses Gebiet hat einen voraussichtlichen Gesamtbestand von 26.300 Tonnen mit einem Gehalt von 7,15 g/t Gold und wird ausschließlich mit LHS abgebaut werden. Die Lagergang-Ebenen haben vertikal einen Abstand von 18 Metern, wodurch 15 Meter für die Strossen bleiben.

Dieses Gebiet ist ausgewählt worden, um das Verständnis des Ressourcenmodells im Gebiet McVeigh zu vertiefen, welches geologisch komplexer als andere Bereiche der Madsen-Ressource ist, sowie einen höhergradigen Teil der Ressource als Sammelprobe zu gewinnen.

South Austin Lens 1155

Das Abbaugebiet 1155 befindet sich unweit des Mittelpunkts der aktuellen Mine, in etwa 400 Meter senkrechter Tiefe von der Oberfläche. Dieses Gebiet hat einen voraussichtlichen Gesamtbestand von 73.300 Tonnen mit einem Gehalt von 5,66 g/t Gold. Dieser Komplex ist ein neues Abbaugebiet ohne historischen Arbeiten und wird via LHS abgebaut werden.

Dieses Probegebiet wird geologische Modellierungspraktiken und die Zuverlässigkeit des Planungsprozesses der Lagergänge bestätigen. Die Bohrarbeiten in diesem Gebiet sind derzeit im Gange; die Ergebnisse werden voraussichtlich vor Beginn des Testabbaus die Tonnen und Gehalte verbessern, auf die insgesamt abgezielt wird.

Austin Lens 1099/1100

Austin Lens 1099/1100 befindet sich in einem Gebiet, in dem ein früherer Abbau betrieben wurde. Es hat einen voraussichtlichen Gesamtbestand von 6.700 Tonnen mit einem Gehalt von 5,39 g/t Gold. Dieses Gebiet wird durch eine Kombination aus MCF und LHS abgebaut werden.

Das Gebiet wird einen Testabbau durchlaufen, um Erkenntnisse über frühere Abbauverfahren zu erhalten – zum Teil, indem die geotechnische Kompetenz des historischen Versatzes festgestellt wird – und historische Daten zu bestätigen.

Abbildung 2: Eine orthogonale Ansicht des Abbaugebiets Austin 1099/1100, welche die geplanten Lagergänge (blau), Strossen (hellgrün) und den Zugang (dunkelgrün) zeigt.

South Austin Lense 1136 und 1148

Dieses Testabbaugebiet hat einen voraussichtlichen Gesamtbestand von 8.300 Tonnen mit einem Gehalt von 5,60 g/t Gold.

Dieses Gebiet soll die Genauigkeit der früheren Ressourcenmodelle und Bohrgebiete bestimmen, einschließlich des Verständnisses, wie am besten Lagergänge zu bewerten sind, die von vorigen Betreibern in dieser Gegend begonnen, jedoch nicht fertiggestellt wurden.

QUALIFIZIERTER Sachverständiger

Die Fachinformationen in dieser Pressemeldung wurden von Maurice Mostert, P.Eng., Vice President of Technical Services bei West Red Lake Gold und dem qualifizierten Sachverständigen für technische Dienste auf dem Projekt West Red Lake im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects geprüft und genehmigt.

ÜBER WEST RED LAKE GOLD MINES

West Red Lake Gold Mines Ltd. ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Weiterentwicklung und Erschließung seiner Vorzeige-Goldmine Madsen und der dazugehörigen 47 km2 großen, äußerst höffigen Liegenschaft im Revier Red Lake in Ontario gerichtet ist. Im ertragreichen Goldrevier Red Lake im Nordwesten der kanadischen Provinz Ontarios wurden über 30 Millionen Unzen Gold aus hochgradigen Zonen gefördert; das Revier beherbergt einige der reichsten Goldlagerstätten der Welt. WRLG verfügt zudem über sämtliche Anteile am Konzessionsgebiet Rowan in Red Lake, das sich über eine ausgedehnte Konzessionsfläche von 31 km2 erstreckt und auch die drei ehemals aktive Goldminen - Rowan, Mount Jamie und Red Summit - umfasst.

FÜR WEST RED LAKE GOLD MINES LTD.

„Shane Williams“

Shane Williams

President & Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Gwen Preston

Tel: (604) 609-6132

E-Mail: investors@wrgold.com oder auf der Webseite des Unternehmens unter https://www.westredlakegold.com

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

VORSORGLICHER HINWEIS UND ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Die Entscheidung des Unternehmens, die Mine Madsen weiter voranzutreiben (die „Wiederinbetriebnahme der Mine Madsen“), basiert auf Wirtschaftsmodellen, die vom Unternehmen in Verbindung mit den Kenntnissen des Managements über das Konzessionsgebiet erstellt wurden, sowie auf der bestehenden Schätzung der angedeuteten und vermuteten Mineralressourcen auf dem Konzessionsgebiet, die in dem Bericht mit dem Titel „Independent NI 43-101 Technical Report and Updated Mineral Resource Estimate for the PureGold Mine, Canada“ mit einem Gültigkeitsdatum vom 31. Juli 2022, geändert am 24. April 2024, dargelegt sind; eine Kopie des Berichts kann auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingesehen werden. Die Wiederinbetriebnahme der Mine Madsen basiert nicht auf einer wirtschaftlichen Erstbewertung, einer Vormachbarkeitsstudie oder einer Machbarkeitsstudie der Mineralreserven, die die wirtschaftliche und technische Rentabilität nachweisen. Dementsprechend besteht eine erhöhte Ungewissheit sowie ein wirtschaftliches und technisches Risiko des Scheiterns im Zusammenhang mit der Wiederinbetriebnahme der Mine Madsen, insbesondere das Risiko, dass die Mineralgehalte niedriger sind als erwartet, das Risiko, dass zusätzliche laufende Bergbauarbeiten schwieriger oder teurer sind als erwartet, und das Risiko, dass die Produktions- und Wirtschaftsvariablen aufgrund des Fehlens einer detaillierten wirtschaftlichen und technischen Analyse gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects erheblich schwanken können.

Bestimmte in dieser Pressemeldung enthaltene Aussagen können „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen. Zukunftsgerichtete Informationen sind im Allgemeinen an Begriffen wie „antizipieren“, „erwarten“, „schätzen“, „prognostizieren“, „planen“ und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen, die auf zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse hindeuten. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen des Managements; sie unterliegen jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung abweichen. Dazu zählen unter anderem Aussagen in Bezug auf die Pläne für die mögliche Wiederaufnahme des Bergbaubetriebs in der Mine Madsen, das Potenzial der Mine Madsen, etwaiges ungenutztes Wachstumspotenzial in der Lagerstätte Madsen oder der Lagerstätte Rowan sowie die zukünftigen Ziele und Pläne des Unternehmens. Die Leser werden davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

Zukunftsgerichtete Informationen sind mit zahlreichen Risiken und Ungewissheiten verbunden, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen genannten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem die Volatilität der Märkte, die Lage auf den Finanzmärkten für die Wertpapiere des Unternehmens, die Schwankungen der Rohstoffpreise, der Zeitplan und die Ergebnisse der Aufräum- und Sanierungsarbeiten in der Mine Madsen sowie Änderungen der Geschäftspläne des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf einer Reihe von Schlüsselerwartungen und Annahmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Tatsache, dass das Unternehmen seine erklärten Geschäftsziele weiterverfolgen wird und dass es in der Lage sein wird, zusätzliches Kapital zu beschaffen, um damit fortzufahren. Obwohl das Managements des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche zukunftsgerichteten Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von denen abweichen können, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vertrauen gegenüber solchen Informationen für andere Zwecke möglicherweise nicht angemessen ist. Zusätzliche Informationen über Risiken und Ungewissheiten sind im Lagebericht des Unternehmens (Management’s Discussion and Analysis) für das Jahr zum 30. November 2023 und im Jahresbericht des Unternehmens für das Jahr zum am 30. November 2023 enthalten, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingesehen werden können.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Zukunftsgerichtete Informationen spiegeln die aktuellen Einschätzungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Für weitere Informationen über das Unternehmen sollten Investoren die kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens lesen, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

