Darum steigt Alstria Office REIT am Donnerstag um 65 Prozent

Wie das Unternehmen am Mittwochabend per Ad-Hoc mitteilte, hat der Vorstand von Alstria ein Übertragungsverlangen der BPG Holdings Bermuda Ltd, einer Tochtergesellschaft der Brookfield Corporation, erhalten.

Ziel ist ein aktienrechtlicher Squeeze-Out, bei dem alle übrigen Aktionäre ihre Anteile gegen eine Barabfindung an die BPG Holdings Bermuda Limited oder eine Tochtergesellschaft übertragen sollen. Der genaue Betrag der Abfindung wird zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt. Der Beschluss muss noch von einer Hauptversammlung genehmigt werden, die für das erste Quartal 2025 geplant ist.