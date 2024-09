BioTech is back! BioNTech explodiert – was machen Bayer, Moderna, Defence Therapeutics, Evotec, BioNxt und Vidac Pharma?

Endlich Zinssenkungen! Als hätten die BioTech-Investoren das Läuten zur Andacht bereits deutlich vernommen, bessert sich die Stimmung im bislang am meisten zurückgebliebenen Sektor in 2024. Zuletzt hatten hohe Zinsen die Refinanzierungsbemühungen gebremst und auch die anhaltend schlechten Meldungen von Bayer und Evotec haben deutliche Bremsspuren verursacht. Den flexiblen Anlegern blieb allerdings ordentlich Raum in den Sektoren Künstliche Intelligenz und Rüstung. Doch nun scheint sich das Blatt zu drehen, niedrigere Zinsen könnten demnächst wieder Geld in die Kassen der Forschungsunternehmen spülen. Die verbleibend schlechten Konjunkturaussichten können zwar manche Investitionsentscheidung beeinflussen, doch was zählt, ist die relative Untergewichtung der Asset Manager, die sich beim ersten Frühlingslüftchen verändern sollte. Wir selektieren ein paar interessante Titel aus dem Bereich BioTech und LifeScience.

BioNTech versus Moderna – Zwei verschiedene Paar Stiefel

Die Aktie des deutschen Life Science Unternehmens BioNTech (NDX: BNTX, WKN: A2PSR2, ISIN: US09075V1026) zeigt wieder Muskeln. Mit einem Anstieg von 40 % in der vergangenen Woche reagiert der Titel auf positive Erwartungen auf die neuen klinischen Daten aus der Onkologie-Pipeline des Unternehmens. Besonders das potenzielle Krebsmedikament BNT327/PM8002 weckt Hoffnung auf langfristiges Wachstum. Experten sehen das Unternehmen aufgrund seiner vielseitigen Pipeline als eines der spannendsten Langzeitinvestments, denn während die Mainzer mit einer prall gefüllten Kasse von 17 Mrd. EUR starke Fortschritte machen, befindet sich der Konkurrent Moderna (NDX: MRNA, WKN: A2N9D9, ISIN: US60770K1079) weiterhin im Abwärtstrend. Das Biotech-Unternehmen lieferte einen enttäuschenden Umsatzausblick und berichtete von geplanten Einschnitten in der Forschung. Während Analysten das Unternehmen zunehmend kritischer einstufen, beflügelt bei BioNTech besonders die Entwicklung in der Onkologie und die Hoffnung auf weitere klinische Fortschritte. Mit rund 117 EUR hat sich der Kurs nun ordentlich von seinem Jahrestief bei 69,70 EUR absetzen können, gestern konsolidierte der Wert wieder auf 105 EUR. Für die BioNTech-Aktie sind nur 11 von 18 der Experten auf der Plattform Refinitiv Eikon positiv gestimmt und vergeben eine Kaufempfehlung mit einer mittleren Kurserwartung von 114,20 USD. Das Kursziel wurde in dieser Woche bereits erreicht. Bei Moderna sind es 8 Kaufempfehlungen von 25 Einschätzungen, der Kurs ist aber rund 50 % von seinem Zielkurs bei 101 USD entfernt.