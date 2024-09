Cathie Woods Ark Invest: Marktsetup für eine Everything-Rallye

Dennoch reagierten die Märte volatil. Rick Rieder, CIO of Global Fixed Income und Leiter des BlackRock Global Allocation Investment Team, stellte bei der Betrachtung der Zusammenfassung der Wirtschaftsprognosen der Fed fest, dass die Fed-Beamten in diesem Jahr zwei weitere Zinssenkungen um 25 Basispunkte und im Jahr 2025 um weitere 100 Basispunkte in Betracht zogen. Das hatten Anleger vor der Sitzung nicht einkalkuliert.

"Der Markt hat einen Zinspfad eingepreist, der eher dem entspricht, was eine bevorstehende Rezession erfordern würde", so der Stratege.

Tipp aus der Redaktion: Auf der Suche nach aussichtsreichen Goldaktien? Lesen Sie hierzu den kostenlosen PDF-Report "Gold - Die besten Aktien für den nächsten Preisschub"!

Cathie Wood, CEO bei Ark Invest, warnt schon länger von einer Rezession in den USA, verursacht durch die Geldpolitik der Fed. "Diese Zinssenkung ist zwar ein positiver Schritt in die richtige Richtung, aber wahrscheinlich nur der erste von vielen Schritten, um der fortschreitenden Rezession in den USA entgegenzuwirken, die sich seit Beginn der geldpolitischen Straffung durch die Fed entwickelt hat und sowohl in den Rohstoff- als auch in den Rentenmärkten eingepreist ist", so die Investorin in einer Notiz.

Der Fall des Ölpreises und der Rückgang der Renditen langfristiger Staatsanleihen deuten demnach darauf hin, "dass eine globale Verlangsamung an Dynamik gewinnt". Ark Invest geht davon aus, dass die US-Inflation im Jahresvergleich weiter sinken werde, sodass die Fed die Zinssätze noch weiter senken müsse, um die Wirtschaftsaussichten zu stabilisieren und die anhaltende Rezession in eine Erholung zu verwandeln.

In einem solch stabilen wirtschaftlichen Umfeld, so Rahul Bhushan, Managing Director von ARK Invest Europe, "ist der Markt bereit für eine Ausweitung über die Magnificent 7 hinaus auf die aktuelle Rallye des S&P 493 und sogar auf andere innovative Aktien und thematische Sektoren".

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion