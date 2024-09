Seegene und Springer Nature starten das Programm "Nature Awards MDx Impact Grants" zur Entwicklung innovativer syndromischer PCR-Diagnostik-Tests

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - - Das Programm "Nature Awards MDx Impact

Grants" in Partnerschaft mit Seegene verstärkt das Engagement für Innovationen.



- Globale Forscherteams sind aufgerufen, Forschungsvorhaben für die Entwicklung

neuer PCR-Tests für Infektionskrankheiten beim Menschen einzureichen.

Bewerbungsschluss ist der 2. Dezember 2024.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

- Nature Awards leitet das Bewerbungs-, Auswahl- und Bewertungsverfahren - dieProjekte werden im August 2025 auf der Grundlage des klinischen Bedarfsausgewählt.- Eine signifikante Investition in die offene Innovation, die Kommerzialisierungder Multiplex-PCR-Technologie und die Bereitstellung von PCR-Diagnosetests.Seegene Inc. (KQ096530), ein führendes südkoreanisches Unternehmen fürmolekulare Diagnostik (MDx), gab am 3. September die Erweiterung seinerstrategischen Partnerschaft mit Springer Nature bekannt, dem Herausgeber derrenommierten wissenschaftlichen Zeitschrift " Nature" .Das von Seegene und Springer Nature ins Leben gerufene Forschungsprogramm"Nature Awards MDx Impact Grants" - eine neue Initiative zur Entwicklunginnovativer diagnostischer Assays - unterstützt Forschende weltweit bei derEntwicklung diagnostischer Tests mit Hilfe der zukunftsweisendenMultiplex-PCR-Technologie von Seegene. Die weltweite Aufforderung zurEinreichung von Forschungsprojekten baut auf dem Erfolg desOpen-Innovation-Programms 2023 auf, für das 281 Bewerbungen aus 47 Länderneingingen, von denen 26 ausgewählt wurden. Mit dem Start der zweiten Phaseermöglichen Seegene und Springer Nature eine noch umfassendere Beteiligung undInnovation und setzen sich weiter für die Verbreitung der Molekulardiagnostikein.In diesem Jahr sind Wissenschaftler aus aller Welt eingeladen, ihre Ideen fürdie Produktentwicklung direkt vorzuschlagen. Die eingereichten Vorschläge müsseneine qualitative PCR-basierte Analyse für menschliche Infektionskrankheitenbeinhalten.Die ausgewählten Preisträger erhalten eine umfangreiche Unterstützung, darunterFördermittel von bis zu 600.000 US-Dollar pro Projekt, sowie die Bereitstellungvon syndromischen PCR-Assays, Extraktionschemie, Verbrauchsmaterialien,Instrumenten und relevanter Software durch Seegene, die für das jeweiligeklinisches Forschungsvorhaben benötigt werden.Die Bewerbungsfrist endet am 2. Dezember 2024. Die erste Bewertung wird imFebruar 2025 abgeschlossen, gefolgt von einer Vor-Ort-Bewertung und einerfinalen Beratung. Die endgültigen Preisträger werden im August 2025 bekanntgegeben, wobei Nature Awards das Einreichungs- und Bewertungsverfahren leitet.Seegene ist für die gesamte Programmplanung und die Evaluierungen vor Ort