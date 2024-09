Nvidia: Das wird doch nicht schon wieder ein ...

Nach einem erneuten Schwächeanfall in der ersten Septemberhälfte gelang den Käufern ein Comeback und Nvidia konnte sich auch angetrieben von optimistischen Äußerungen des CEO zur Nachfrage nach den Halbleitern des Unternehmens wieder steigern.

Auch ohne neue Allzeithochs ist Nvidia das derzeit vielleicht heißeste Eisen, das die weltweiten Aktienmärkte zu bieten haben. Denn nach der enttäuschenden Kursreaktion in Folge des zuletzt vorgelegten Quartalsberichtes wird über den weiteren Kursverlauf der Aktie leidenschaftlich gestritten.

Geht den Bullen erneut die Puste aus?

Dieser Kursanstieg ist jedoch im Bereich von 120 US-Dollar zum Erliegen gekommen. Tritt bis zum Wochenende keine Verbesserung ein, markiert die Aktie ein weiteres Lower High und würde damit in eine sich im wahrsten Sinne des Wortes zuspitzende Situation geraten.

Käufer konnten Top-Bildung vorerst verhindern

Die Nvidia-Aktie handelte zuletzt in größter Not. Der Chart ließ eine gefährliche Top-Bildung erkennen, die jedoch in letzter Sekunde im Bereich von 105 US-Dollar verhindert werden konnte. Wäre dieses Vorhaben der Bullen nicht geglückt, wäre ein Anlaufen der im August markierten Tiefs wahrscheinlich gewesen.

Der von einem überverkauften Relative-Stärke-Index (RSI) begünstigte Rebound führte die Anteile zurück über die 50-Tage-Linie und damit in den Bereich von 120 US-Dollar. An diesem Widerstand ist den Käufern in den vergangenen Tagen jedoch die Puste ausgegangen.

Technische Indikation deutet weiter auf Schwäche hin

Dem Trendstärkeindikator MACD ist dadurch ein Vorzeichenwechsel verwehrt geblieben, was den Wechsel der Aktie in einen Aufwärtstrend angezeigt hätte. Ein solcher ist vor dem Wochenende zwar noch möglich, dazu müsste Nvidia aber aus einer kurzfristig technisch neutralen Position heraus weitere Kursgewinne gelingen.

Hierfür genießt die Aktie am Donnerstagmittag die Unterstützung des Gesamtmarktes. Nach einer am Mittwoch noch verhaltenen Kursreaktion auf die Jumbo-Zinssenkung der Fed legt der S&P 500 vorbörslich den Turbo ein. Die Futures deuten auf eine gewaltige Aufwärtslücke hin, von der mit einem Plus von etwa 3 Prozent auch die Anteile von Nvidia betroffen sind.

Symmetrisches Dreieck: Übergeordnete Entscheidung naht

Um den Widerstand bei 120 US-Dollar zu überwinden, müssen die Bullen die Kursgewinne der Aktie daher zunächst verteidigen. Dabei sind sie aber unverändert der Herausforderung durch die fallenden technischen Indikatoren RSI und MACD ausgesetzt, die den Abwärtstrend der Aktie bislang bestätigen.

Übergeordnet verdichten sich die Hinweise darauf, dass Nvidia in einem symmetrischen Dreieck handelt, dessen Spitze aktuell im Bereich von 115 US-Dollar zu verorten ist. Sollte sich das Kursgeschehen in den kommenden Wochen weiter zwischen der oberen Abwärtstrend- und der unteren Aufwärtstrendlinie verengen, würde der Ausbruch aus dem Dreieck das mittel- und langfristige Kursgeschehen bestimmen.

Fazit: Bären kurzfristig leicht im Vorteil

Demnach lassen sich aktuelle keine Aussagen über den charttechnisch wahrscheinlichen Kursverlauf der Aktie in den kommenden Monaten treffen. Erst ein nachhaltiger Ausbruch aus dem Dreieck würde diese Frage beantworten.

Was die kurzfristige Situation betrifft, sind die Bären leicht im Vorteil, solange Nvidia den Widerstand bei 120 US-Dollar nicht überwinden und der MACD das Vorzeichen wechseln kann. Das bedeutet für Anleger, sich auf einen weiteren Rücksetzer in den Bereich von 105 US-Dollar gefasst zu machen.

Sollten angetrieben von der am Donnerstag entstandenen Kurslücke weitere Gewinne folgen, ist ein Anstieg bis zur Abwärtstrendlinie bei 125 und schließlich zur Horizontalen bei 130 US-Dollar möglich.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,67 % und einem Kurs von 104,8EUR auf Tradegate (19. September 2024, 13:31 Uhr) gehandelt.