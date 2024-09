Anlagenbauer profitieren von erhöhter Risikobereitschaft

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien deutscher Anlagenhersteller sind am Donnerstag gesucht gewesen. Das dürfte zum Teil auf die größere Risikobereitschaft am Markt nach der großen Zinssenkung in den USA zurückzuführen sein. Kapitalintensive Branchen wie die Hersteller von Ausrüstungsgütern dürften tendenziell von niedrigeren Kapitalmarktzinsen profitieren, sowohl bei der eigenen Finanzierung als auch mit Blick auf die Investitionsneigung der Kunden.

Im Dax gewannen Siemens 1,9 Prozent. Im MDax verzeichneten Jungheinrich , Gea , Krones , Thyssenkrupp und Kion Kursgewinne von 1,8 bis 4,1 Prozent. Im SDax verbuchten mit Norma, Heidelberger Druck , Kontron , Thyssenkrupp Nucera und Eckert & Ziegler weitere Branchentitel überdurchschnittliche Kursgewinne.

Analyst Andre Kukhnin von der UBS ist mit Blick auf das anstehende dritte Quartal optimistisch. Er rechnet für den europäischen Sektor Industrial Goods & Services mit einem organischen Wachstum von 0,9 Prozent auf Jahressicht. Der Marktkonsens belaufe sich nur auf plus 0,2 Prozent. In den Regionen Nordamerika und Europa seien die Wachstumstrends relativ stabil, in Asien dagegen abnehmend, so Kukhnin.

Der Sektor Industrial Goods & Services hat sich im laufenden Börsenjahr recht gut geschlagen: Mit einem Plus von gut 12,5 Prozent liegt er auf Platz 6 des 19 Sektoren umfassenden Tableaus./bek/ag/jha/