AKTIEN IM FOKUS Kurssprung bei Deutsche Wohnen - Vonovia will Vollkontrolle Die Aussicht auf einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit dem Mutterkonzern Vonovia hat die Aktien der Tochter Deutsche Wohnen am Donnerstag deutlich nach oben springen lassen. In der Spitze gewannen die Papiere rund ein Viertel an …