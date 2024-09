Neuer Auftrag: Plug-Power-Aktie springt an!

Wie das Unternehmen am späten Mittwochabend bekanntgegeben hat, konnte es einen Auftrag über die Lieferung von Wasserstoffelektrolysegeräten mit einer Gesamtleistung von 25 Megawatt an Land ziehen. Diese werden als sogenannte Container-Lösungen mit einer Ausgangsleistung von jeweils 5 Megawatt geliefert.

Die Aktie von Plug Power kann sich am Donnerstagmittag in der US-Vorbörse um über 5 Prozent steigern. Dabei profitieren die Anteile des finanziell angeschlagenen und hochverschuldeten Unternehmens nicht nur von der Jumbo-Zinssenkung der US-Notenbank , sondern auch von einem neuen Auftrag.

Tipp aus der Redaktion: Im Schatten von Nvidia! 3 KI-Favoriten mit riesigem Potenzial. Der kostenfreie Aktienreport enthüllt drei unglaublich aussichtsreiche KI-Aktien, die von der bahnbrechenden Entwicklung in diesem Sektor massiv profitieren können. Hier mehr erfahren!

Raffinerieanlage in Spanien soll dekarbonisiert werden

Die Auftraggeber sind mit BP und Iberdrola keine Unbekannten. Diese betreiben im Rahmen eines Joint Ventures in Castellon ein Wasserstoffprojekt zur Dekarbonisierung der dortigen Ölraffinerie, die eine der größten und leistungsfähigsten auf dem spanischen Festland ist.

Der von den Plug-Power-Elektrolyseuren hergestellte Wasserstoff soll künftig einen Teil des als Nebenprodukt aus Erdgas gewonnenen Wasserstoffs, sogenanntem grauen Wasserstoff, ersetzen und so jährlich 23.000 Tonnen am Treibhausgas Kohlenstoffdioxid einsparen.

Die Entwicklung des Projektes zur Dekarbonisierung der Anlage soll in mehreren Schritten erfolgen, wovon die 25-Mega-Watt-Anlage der erste ist. Nach Angaben von Plug Power könnten am Standort am Golf von Valencia künftig Elektrolysegeräte mit einer Leistung von bis zu 2.000 Megawatt in Betrieb genommen werden.

Aktie setzt Erholung fort, aber noch immer -50 Prozent in 2024

Anleger reagieren auf die Nachricht positiv, denn jeder neue Auftrag sorgt zumindest für ein volles Orderbuch. Damit entfallen Nachfragesorgen und sowohl das Unternehmen als auch Anleger haben mit der fehlenden Profitabilität nur eine weitere Sorge neben der hohen Verschuldung.

Zwar hat sich die Aktie zuletzt deutlich von ihren Mehrjahrestiefs absetzen können. Trotz der jüngsten Kursgewinne notiert Plug Power gegenüber dem Jahreswechsel aber noch immer mit einem Minus von über 50 Prozent.

Fazit: Existenzielle Probleme bleiben unverändert bestehen

Plug Power hat sich einen weiteren prestigeträchtigen Auftrag zur Dekarbonisierung einer Raffinerieanlage in Spanien sichern können. Das hilft der Aktie auch am Donnerstag auf die Sprünge und sorgt in der US-Vorbörse für einen Plus von über 5 Prozent.

Neue Aufträge und Zinssenkungen der Fed werden die operativen Probleme des Unternehmens aber nicht lösen. Solange es Plug Power nicht gelingt, die Profitabilität seines Geschäftsmodelles unter Beweis zu stellen, bleibt das Unternehmen aufgrund seiner bereits erdrückenden Schuldenlast in seinem Bestehen gefährdet. Daher gilt ohne operative Trendwende weiterhin das Kursziel von 0 US-Dollar!

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion