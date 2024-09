Bundesbank Deutsche Wirtschaft bleibt in 'schwierigem Fahrwasser' In Deutschland ist nach Einschätzung der Bundesbank kein Ende der Konjunkturflaute in Sicht. "Die deutsche Wirtschaft befindet sich weiter in schwierigem Fahrwasser", heiß es in dem am Donnerstag veröffentlichten Monatsbericht der Zentralbank. Die …