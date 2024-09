Diese Titel haben nach einer Fed-Zinssenkung historisch am besten abgeschnitten

Historisch gesehen war eine Zinssenkung ohne Rezession ein Katalysator für den Aktienmarkt. Eine Analyse von Canaccord Genuity zeigt, dass der S&P 500 im Durchschnitt um über 18,5 Prozent im Jahr nach der ersten Zinssenkung stieg, wenn keine Rezession folgte. In Szenarien, in denen eine Rezession eintrat, gab es zwar immer noch eine Zuwachs, der jedoch mit rund 11 Prozent etwas geringer ausfiel.

Die Federal Reserve hat am Mittwochabend die Leitzinsen um 50 Basispunkte gesenkt – ein Schritt, der traditionell als positiv für Aktien gilt, insbesondere in Zeiten, in denen die Wirtschaft nicht in eine Rezession abrutscht. Viele Analysten glauben nun, dass die Fed auf Kurs ist, eine viel diskutierte "weiche Landung" zu erreichen, also die Inflation zu zähmen, ohne eine Rezession auszulösen.

Vor diesem Hintergrund durchsuchte CNBC den S&P 500 nach Aktien, die in den 12 Monaten nach der ersten Zinssenkung überdurchschnittlich gut abgeschnitten haben, wenn es nicht zu einer Rezession kam. Hier sind die 10 Spitzenreiter:

* Quelle: CNBC Pro

Nike führt diese Liste an, mit einem Median-Gewinn von über 87 Prozent in den zwölf Monaten nach einer ersten Zinssenkung. Das könnte ein Hoffnungsschimmer für den Sportartikelhersteller sein, der in diesem Jahr bislang mehr als ein Fünftel des Marktwerts verloren hat und damit zu den schlechtesten Performern im Dow Jones Industrial Average gehört. Trotz des harten Jahres empfehlen die 39 von MarketScreener erfassten Analysten, die Nike beobachten, die Aktie aufzustocken, auch wenn sie lediglich ein Aufwärtspotenzial von rund 13 Prozent für die kommenden 12 Monate sehen.

Auch Walmart schnitt in der Vergangenheit stark ab, mit einem Anstieg von fast 51 Prozent. Der Einzelhandelsriese weist mit einem Anstieg von rund 50 Prozent in diesem Jahr die beste Performance im Dow-Index auf. Die Mehrheit der Analysten bewertet Walmart weiterhin als Kauf, sieht jedoch auf Sicht von zwölf Monaten kaum weiteres Kurspotenzial.

Eine weitere interessante Aktie ist Paychex, ein Anbieter von HR-Lösungen, der in früheren Zinssenkungszyklen ohne Rezession um durchschnittlich 51,5 Prozent zulegte. Trotz eines Anstiegs von fast 13 Prozent in diesem Jahr erwarten Analysten laut MarketScreener, dass die Aktie in den nächsten zwölf Monaten um mehr als 8 Prozent nachgeben könnte, weshalb sie die Aktie überwiegend als Halteposition einstufen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion