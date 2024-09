Education Cannot Wait erreicht 11 Mio. Kinder in Krisensituationen weltweit

Trotz dieses wachsenden Bedarfs sind die Mittel für Bildung in Notsituationen und Langzeitkrisen zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt zurückgegangen, so der „Results Against All Odds: 2023 Annual Results Report" von Education Cannot Wait, der heute in New York vorgestellt wurde.

Die Gesamtmittel für humanitäre Hilfe im Bildungsbereich sind dem Bericht zufolge im vergangenen Jahr um 3 % gesunken, von 1,2 Mrd. USD im Jahr 2022 auf 1,17 Mrd. USD im Jahr 2023.

Education Cannot Wait (ECW), der globale Fonds für Bildung in Notsituationen und Langzeitkrisen innerhalb der Vereinten Nationen, und seine strategischen Partner trotzen weiterhin allen Widrigkeiten, indem sie lebensrettende, lebenserhaltende und mehrjährige Investitionen in Bildung für die am meisten gefährdeten Kinder und Jugendlichen der Welt bereitstellen.

Seit die ECW im Jahr 2017 ihre Arbeit aufgenommen hat, haben ihre Investitionen 11 Mio. Kinder und Jugendliche erreicht, darunter 5,6 Mio. Mädchen und Jungen allein im Jahr 2023. Diese Reichweite ist beispiellos. Es werden jedoch weitaus mehr Mittel benötigt, um den Bedürfnissen der über 224 Mio. Kinder, Jugendlichen und ihrer Lehrer gerecht zu werden, die dringend Unterstützung benötigen.

Bis heute hat der Fonds mehr als 1,6 Mrd. USD von öffentlichen und privaten Gebern mobilisiert. Es müssen jedoch dringend 600 Mio. USD an Geberbeiträgen mobilisiert werden, damit ECW und ihre strategischen Partner bis zum Ende des Strategieplans 2023-2026 insgesamt 20 Mio. Kinder und Jugendliche mit integrativer, hochwertiger Bildung erreichen können.

„Für unsere 25 strategischen Geberpartner bedeuten diese transformativen Investitionen eine qualitativ hochwertige, auf das Kind ausgerichtete und ganzheitliche Bildung und damit ein Engagement für nachhaltige Entwicklung, Menschenrechte, wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit und globale Sicherheit", sagte The Rt. Hon. Gordon Brown, UN-Sonderbeauftragter für globale Bildung und Vorsitzender der hochrangigen Lenkungsgruppe von ECW. „Bildung ist das wirksamste Mittel, um in einer von brutalen Konflikten, Menschenrechtsverletzungen und Ungleichheit geprägten Welt wieder Hoffnung zu wecken. Es ist unsere Investition in eine neue Generation von Führungskräften."