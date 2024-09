DAX-FLASH Dax steigt auf Rekordhoch Der deutsche Leitindex Dax hat am Donnerstag ein Rekordhoch erreicht. Angetrieben von der ersten Leitzinssenkung der US-Notenbank Fed seit mehr als vier Jahren, stieg der Dax am Mittag in der Spitze um 1,5 Prozent auf 18.991,52 Zähler. Die …