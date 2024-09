Es geht wohl doch…

Obwohl der CAC 40 Index eine seit dem Doppeltief aus 2022 bestehenden Abwärtstrend Ende Juli gebrochen hatte und Abschläge auf 7.029 Punkte folgten, hat sich die charttechnische Situation zuletzt sichtlich verbessert, das Barometer konnte wieder in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts und einer wichtigen Hürde der letzten Monate zulegen. Außerdem präsentiert sich der Kursverlauf seit Mitte Juni in Form einer inversen SKS-Formation, die Chancen auf eine Rallyefortsetzung und sogar neuerliche Rekordstände bietet.

Der schwache September fiel nicht so stark aus wie befürchtet, die US-Leitzinssenkungen haben die Märkte befeuert und den CAC 40 Index in Reichweite eines Kaufsignals gebracht. Noch gilt es allerdings die zur inversen SKS-Formation gehörende Nackenlinie zu überwinden, um das volle Aufwärtspotenzial zu entfalten. Zunächst in den Bereich von 7.910 Punkten und darüber an die aktuellen Jahreshochs von 8.259 Punkten. Auf der Unterseite sollte es jetzt zu keinem Kursrutsch mehr unter 7.341 Punkte und damit die rechte Schulter der Formation kommen. Dies wäre nämlich mit zeitnahen Abschlägen auf 7.227 Punkte verbunden, womöglich müsste darunter noch einmal der Bereich um 7.000 Punkten als Support herhalten.

CAC 40 (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Fazit: Die für ein Kaufsignal notwendige Nackenlinie beim CAC 40 Index verläuft derzeit um 7.660 Punkten, ein Anstieg auf Tagesbasis darüber würde erste Anzeichen einer positiven Auflösung und anschließendem Kaufsignal liefern. Kursgewinne bis an die Jahreshochs von 8.259 Punkten wären in diesem Szenario und bei vollständiger Umsetzung des Kaufsignals möglich. Durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikates WKN VC2AF7 würde sich hierbei eine Renditechance von satten 210 Prozent ergeben, Ziel des Scheins läge am Ende bei 9,40 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte sich vorläufig aber noch unter dem EMA 200 aufhalten, hierzu kann ein Niveau um 7.550 Punkten gewählt werden. Im Schein hieße das ein mögliches Stopp-Niveau von 2,31 Euro.