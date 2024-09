Alaska Energy Metals: Nachhaltiges Pilotprojekt für kohlenstoffarmen Bergbau in den USA Alaska Energy Metals Corporation (AEMC) kooperiert mit führenden Universitäten, um das Kohlenstoffbindungs-Potenzial in Alaskas ultramafischem Gestein zu erforschen. Dieses innovative Projekt könnte die Zukunft des kohlenstoffarmen Bergbaus in den …