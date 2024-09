Auto-Aktien: Chancen in der Krise

Für Deutschland ist das ein derbes Problem. Den in dem Sektor sind rund 770.000 Menschen beschäftigt. Gemessen am Umsatz ist die Automobilindustrie die größte Industriebranche unseres Landes. 2023 entfielen laut Statistischem Bundesamt 17% des Exports allein auf Autos und Teile.

In Mitten der Krise öffnet in dieser Woche die IAA Transportation in Hannover ihre Messehallen für das interessierte Publikum. Rund 1.650 Aussteller aus 41 Ländern sind auf der Veranstaltung vertreten. Die Messe gilt als internationale Leitplattform für Busse, Nutzfahrzeuge, Logistik und den Transportsektor. Hauptthema in diesem Jahr ist die Klimaneutralität in der Logistik und im Transport.

Mehr Informationen und News von Fuchsbriefe finden Sie unter Fuchsbriefe | LinkedIn.