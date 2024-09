Fortschritte bei der Absichtserklärung mit Uniper für die regionale Wasserstoffversorgung Deutschlands

- Kooperation im Rahmen eines vereinbarten Arbeitsprogramms zur Festlegung wesentlicher Rahmenbedingungen für die Versorgung mit bzw. Abnahme von Wasserstoff.

- Die geplante Liefermenge an RFNBO[1]-konformem Wasserstoff beträgt über 40.000 Tonnen jährlich.

- Ziel ist ein 10-Jahres-Vertrag zur Unterstützung einer langfristigen Charter für die von Provaris entwickelten H2Neo-Frachtschiffe and H2Leo-Speicherschiffe.

- Term Sheets für eine Wasserstoff-Kauf-/Verkaufsvereinbarung (SPA) sowie Lieferverträge in Verbindung mit dem ausgewählten Entwicklungsprojekt sind im vierten Quartal 2024 vorgesehen.

19. September 2024 / IRW-Press / Provaris Energy Ltd freut sich bekannt zu geben, dass die Kooperation im Rahmen der mit Norwegian Hydrogen AS und Uniper Global Commodities SE (Uniper) unterzeichneten Absichtserklärung (MOU) bereits im Gange ist und sich die Aktivitäten auf die wichtigsten Rahmenbedingungen der Wasserstoff-SPA, die für das Quartal mit Dezember 2024 geplant ist, konzentrieren werden.

Die im August dieses Jahres unterzeichnete Absichtserklärung zielt darauf ab, die Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Wasserstoffversorgungsketten ausgehend von Norwegen und anderen möglichen Standorten in der nordischen Region hin zu Importstandorten in Nordwesteuropa unter Verwendung der H2Neo-Frachtschiffe von Provaris zu stärken.

Provaris und Norwegian Hydrogen arbeiten gemeinsam an der Entwicklung von Standorten, die für die Versorgung mit RFNBO-konformem Wasserstoff geeignet sind. Die Speicherung und der Transport von Wasserstoff erfolgen über die H2Leo-Speicherschiffe und die H2Neo-Frachtschiffe von Provaris. Derzeit wird daran gearbeitet, die bevorzugten Standorte in den nordischen Ländern, einschließlich Norwegen und Finnland, festzulegen. Zu den Standorten mit einer detaillierten Machbarkeitsstudie zählt auch das Projekt FjordH2 in der Region Alesund in Norwegen.

Seite 2 ► Seite 1 von 4