HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING stuft Freenet Namensaktien auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Freenet auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Erwartungsgemäß führe der Telekom-Anbieter O2 in Deutschland ein eigenes Angebot für internetbasiertes Fernsehen ein, schrieb Analyst Simon Keller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Markteintritt sei grundsätzlich eine "Bedrohung", da das Freenet-Angebot damit ersetzt werde. Die gute Nachricht sei aber, dass dies keine Auswirkungen auf die Ziele mit Waipu.TV habe, weil das Wachstum der Abonnenten nicht von O2 getrieben sei./tih/niwVeröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2024 / 09:31 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2024 / 09:37 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,75 % und einem Kurs von 26,64EUR auf Tradegate (19. September 2024, 12:51 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING

Analyst: Simon Keller

Analysiertes Unternehmen: Freenet Namensaktien

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 34

Kursziel alt: 34

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 34,00 € , was eine Steigerung von +27,06% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer