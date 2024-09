Neue Studie beleuchtet die Rolle von AI Humans in der Markenkommunikation (FOTO)

Stuttgart/Köln (ots) - Premiere auf der DMEXCO: Studie zeigt, dass Konsumenten

die Effizienz von künstlicher Intelligenz zu schätzen wissen, sich aber Sorgen

über die Manipulierbarkeit und die ethische Verantwortung beim Einsatz von AI

Humans machen.



WongDoody, Kreativagentur und Tochtergesellschaft des international führenden

Tech-Unternehmens Infosys, präsentiert gemeinsam mit Prof. Stephen Schuster von

der Hochschule für Medien Stuttgart (HdM) heute im Rahmen der DMEXCO die

Ergebnisse der Studie "AI Humans in der Markenkommunikation". Die umfassende

Untersuchung beleuchtet die wachsende Bedeutung von Künstlicher Intelligenz (KI)

in der Markenkommunikation und analysiert, wie Konsumenten in Deutschland und

Großbritannien auf KI-generierte Menschen, auch bekannt als "AI Humans",

reagieren.





Zwischen Fortschritt und VerantwortungDie Studie zeichnet ein differenziertes Bild der Chancen und Herausforderungen,die der Einsatz von KI in der Markenkommunikation mit sich bringt. Auf der einenSeite erkennen Konsumenten den Nutzen von KI für kreative Prozesse undEffizienzsteigerungen. Auf der anderen Seite bestehen hinsichtlich derManipulierbarkeit, der Ehrlichkeit von Marken und der ethischen Verantwortungbeim Einsatz von AI-Humans in der Werbung.Ein zentrales Ergebnis ist, dass KI in der Werbung von vielen nicht alsrevolutionär, sondern eher als evolutionärer Schritt wahrgenommen wird. "KI wirdganz klar als Weiterentwicklung empfunden. Schon vor ChatGPT oder MidJourneywurden Werbemotive digital aufbereitet. KI stellt hier den nächstentechnologischen Entwicklungsschritt dar", erklärt Studienleiter Prof. Dr.Stephen Schuster von der HdM.Die Studie zeigt auch, dass KI-generierte Inhalte, insbesondere wenn sie eng mitdem Produktnutzen verknüpft sind, kritisch betrachtet werden. "KI-generierterContent findet in der Werbung grundsätzlich Akzeptanz. Je enger dieser jedochmit dem Produktnutzen verknüpft ist, desto sensibler reagieren die Konsumenten.Marken müssen ihre Produktleistung daher künftig noch authentischer undtransparenter kommunizieren", betont Schuster.Die Verwendung von AI Humans wirft ethische Fragen aufEin weiterer Schwerpunkt der Untersuchung liegt auf den gesellschaftlichenKonsequenzen der KI-Nutzung in der Werbung. Besonders die Nutzung von AI Humansführt zu ethischen Bedenken. "Die Studienteilnehmer hatten bei der Verwendungvon KI-generierten Menschen in der Werbung die große Sorge, dassSchönheitsideale in Richtung Perfektion verzerrt werden oder Menschenrechteverletzt werden könnten. Marken tragen daher eine besondere gesellschaftliche